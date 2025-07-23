陸委會指中共企圖干預介入台灣罷免投票 籲「1要4不要」

陸委會23日在官方臉書粉專頁引述外媒報導指，中共企圖干預台灣民主運作，陸委會強調，「台灣的罷免，是憲法保障的公民權利，誰應該被罷免，誰不應該被罷免，都應該由台灣人自己決定。」

陸委會在臉書上引述路透報導稱，據「台灣資訊環境研究中心」（IORG）統計，今年上半年，中國大陸官媒及其社群帳號，共發布逾425篇文章或影片，將罷免行動形容為「綠色恐怖」或「政治清算」，並藉由微博、抖音、微信頻道反覆推送。

陸委會稱，中共企圖干預台灣民主運作，有跡可尋且歷歷在目。台灣的罷免，是憲法保障的公民權利，誰應該被罷免，誰不應該被罷免，都應該由台灣人自己決定。

陸委會還引述「台灣資訊環境研究中心」（IORG）針對這波錯假訊息的應對，提出「1要4不要」行動建議。首先，要留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀、是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」、是否包含「民調」及「外國專家」、是否利用人類思考慣性增加可信度。

其次，不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論；不要相信製造「政治、民生」、「罷免通過、權益受損」二元對立的「零和論述」；再者，不要受「引發強烈情緒」、「沒有討論空間」、「情節異常誇張」、「謾罵一般民眾」的訊息內容影響；最後，也不要和可疑帳號爭論、不要回應可疑帳號提問、把時間和精神留給重要公共議題和身邊親友。