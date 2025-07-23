中俄聯合海洋科學考察再啟 新冠疫情後首次恢復

中國大陸和俄羅斯啟動第9次中俄海洋聯合科考（科學考察），赴白令海和太平洋西北部海域開展科考活動。這是新冠疫情後雙方首次恢復。本次聯合科考，計畫對白令海和西北太平洋典型海域開展綜合環境調查，查明研究區沉積物的源匯過程，揭示晚第四紀白令海—西北太平洋對全球氣候變化的回應過程和反應機制。

新華社報導，中俄兩國科研人員於23日乘坐俄「拉夫連季耶夫院士號」科考船，從俄羅斯遠東符拉迪沃斯托克（海參威）出發，前往白令海和太平洋西北部海域進行科考。

中國自然資源部第一海洋研究所官網顯示，本次聯合科考是第9次中俄海洋聯合科考，雙方共有25名科考隊員參加該調查航次，預計調查時間45天。

在21日舉行的「中俄聯合海洋科學考察」啟動儀式上，大陸駐符拉迪沃斯托克代總領事王軍說，在經濟全球化、區域一體化不斷深入發展的背景下，中俄聯合科考重啟彰顯了兩國在應對全球氣候變化、探索海洋科學前沿領域的共同擔當。

俄羅斯PrimaMedia通訊社報導，俄羅斯科學院遠東分院太平洋海洋研究所所長鄧尼斯·馬卡羅夫說，這是新冠疫情後雙方首次恢復聯合科考。他指出，蒐集的資料將有助於更好地了解氣候和海洋如何隨時間變化，並為預測未來影響海洋生態、漁業和海上運輸的變化提供寶貴的知識。