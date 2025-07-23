香港18歲男子廁所塗鴉「煽動字句」 遭依國安法逮捕
根據香港特區政府23日上午發布的新聞公報， 警務處國家安全處（國安處）7月21日在九龍區採取執法行動，拘捕一名18歲本地男子。國安處指控男子涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪。
新聞稿稱，調查顯示，該名被捕男子涉嫌3次於同一商業大廈的洗手間內寫上「煽動字句」，內容包括煽動他人對香港特別行政區（特區）的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛及作出不遵守特區法律的作為等。
但港府這份新聞公報並未具體說明該男子究竟寫了什麼「煽動字句」。
香港國安處已暫控該名男子1項「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，及3項「刑事毀壞」罪，案件將於23日下午在西九龍裁判法院提堂（聆訊）。
香港警方提醒市民，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年，警告市民勿以身試法。
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