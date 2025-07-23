港媒：下周中共政治局會議 可能取消苗華上將軍銜、開除黨籍

港媒報導稱，下周舉行的中共政治局會議，可能審議原中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華問題的處理意見，預計將取消苗華的上將軍銜，並開除中共黨籍。

港媒星島日報報導，按慣例，中共高層將在8月初赴海濱城市北戴河，以休假形式辦公約2周。會前，中共領導層將於本月底召開政治局會議，分析當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作。

報導指出，此次政治局會議很可能將審議並通過中央軍委提交的「關於苗華問題審查結果和處理意見的報告」，預計將取消苗華的上將軍銜，並開除中共黨籍。

中共中央軍委近日印發「關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定」，要求「全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信」。報導稱，這一表述等同「間接承認苗華落馬之後，軍隊政治幹部形象受到重創」。

大陸國防部於11月28日主動宣布，共軍上將、中共中央軍委委員苗華，涉嫌「嚴重違紀」遭停職調查，消息震撼各界。

苗華1955年生於福建福州， 2014年出任共軍蘭州軍區政委，成為正大軍區級將領，苗華曾擔任隸屬南京軍區的31集團軍政治部主任。其後調任蘭州軍區，後轉任海軍政治委員。2017年成為中央軍委政治工作部主任，並於同年進入中央軍事委員會，2022年連任，2024年落馬。