陸預測颱風「范斯高」明晚移入東海 向浙閩沿海靠近
今年第7號颱風「范斯高」已於23日上午在菲律賓以東洋面生成，大陸中央氣象台10時發布颱風預警指出，范斯高今日上午8時中心，位於浙閩交界東偏南方大約1,230公里的洋面上，中心附近最大風力8級（18米/秒），七級風圈半徑為100至260公里。
大陸中央氣象台預計，范斯高將以每小時15至20公里的速度向北偏西方向移動，24小時內強度還將有所增強，24日夜間將移入東海南部海面，並向浙江南部到福建北部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。
受范斯高和西南季風的共同影響，預計23日14時至24日14時，東海大部海域、台灣海峽、浙江中南部沿海、福建沿海、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東部和南部海域將有5-7級、陣風8-9級大風。其中，台灣海峽、巴士海峽、東海東部、南海東部的部分海域風力可達8級、陣風9-10級。
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