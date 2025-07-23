陸預測颱風「范斯高」明晚移入東海 向浙閩沿海靠近

一連數日，中國熱門話題都是「雅下工程」，即雅魯藏布江下游水電工程，據稱1年可發電3000億度，可令3億中國人用上1年，「雅下概念股」已炒到火熱。但是這一工程的「戰略構想」、「戰略布局」與「戰略實施」，還沒被挑明。 聯合報資深香港特派員李春告訴你，「雅下工程」如何牽動中印關係、以及中國內部隊西藏、新疆的經濟發展，甚至還與中國大陸的AI科技布局有所連結……

2025-07-23 07:00