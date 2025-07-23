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補貼舊換新奏效？ 陸上半年零售增5.9%

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸今年持續並擴大「以舊換新」補貼政策，試圖提振疲軟的內需市場。陸商務部昨表示，今年上半批發和零售業年增百分之五點九，占ＧＤＰ比重為百分之十點三，以舊換新釋放消費潛能，成效顯著，整體批發零售業發展穩中向好。

大陸商務部流通發展司昨發布上半年批發零售業發展情況，據大陸國家統計局數據，今年上半年批發和零售業增加值人民幣六點八兆元，批發零售業發展穩中向好，為擴大內需提供支撐。

從批發業看，工業消費品類、農產品類市場成交額按年增加百分之七點三、○點一；從零售業看，商品零售額按年增長百分之五點一。

針對以舊換新政策，大陸商務部表示，今年以來，超過六六○○萬名消費者購買十二大類家電以舊換新產品超過一點○九億台；超過六九○○萬名消費者購買手機等數位產品超過七四○○萬件，大陸全國八點二萬家銷售門市開展電動自行車以舊換新，累計換購新車九○五點六萬輛。今年上半年限額以上單位家用電器和音像器材類零售額年增百分之卅點七，限額以上通訊器材類零售額年增百分之廿四點一。

大陸人社部昨發布最新就業數據，今年上半年城鎮就業新增六九五萬人，對照今年城鎮新增就業一二○○萬人以上的目標，已完成百分之五十八。六月全國城鎮調查失業率為百分之五，與去年同期及上個月數據持平。

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