觀察站／從安全到能源 雅江水電站藏4戰略

一連數日，大陸熱門話題都是「雅下工程」，即雅魯藏布江下游水電工程。這一工程僅各種數據，就已令大陸民眾心潮澎湃，比如說工程五大系列電站建成，年可發電四千億度，令三億大陸人用上一年，也難怪「雅下概念股」已炒到高熱。但熱中有冷，是這一工程的「戰略構想」、「戰略布局」與「戰略實施」，還沒被挑明。

中共最重的一詞，正是「戰略」二字。凡事先研究戰略，再來討論戰術，最後才發動群眾戰鬥。

「雅下工程」涉及連串戰略，首先是安全戰略。當局現在想清楚了，要解決南亞次大陸的問題，更具體說是重塑中印關係，需要一個重大工程。說形象點，這巨大工程，可能令西藏林芝、墨脫成為全新城市，包括員工以萬人計的雅江集團遷入。同時已局部通車的川藏鐵路，將林芝等地與人口稠密的四川拉到一起。當城市經濟在不毛之地熱鬧起來，安全格局跟著就變了。

再看區域戰略，中共近年最重區域發展，「雅下工程」直接戰略構想是為西藏造血，工程未來將為西藏帶出年兩百億元人民幣的財政收益，不僅減輕現在養西藏的負擔，還可能令西藏經濟陡然翻身。

區域戰略的第二個箭頭，指向新疆，是為「藏水入疆」，尚未最後定案，但最佳方案據說叫紅旗河方案，因其全程自流，可令發電後的「雅下」之水及其他藏水，經不同方向引到新疆，足以令無人區羅布泊再現湖泊，柴達木盆地變大綠洲，塔克拉瑪干沙漠戶為分耕地。近年當局正將新疆變成糧食生產基地，未來這將是最大糧倉。

最後看能源戰略和科技戰略。未來「雅下工程」生產電力，西藏用不了多少，大部分是長途輸送到珠江和長江三角洲，也許未來東南沿海主要用「藏電」。已有數據傳出，大陸將因此減少進口原油。就產業言，雅下電力將可滿足大陸汽車全面電動化的需求，大陸至少減少進口原油二成以上。

至於科技戰略，包括大數據、ＡＩ等高科技，都要消耗巨量電力，當局構想是就近在「藏區江南」林芝，發展成全新科技城，如需布局在沿海地區的人工智慧、人形機器人等，也可由藏電供應，滿足產業幾何級增長的電力需求。