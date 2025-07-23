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陸禁美商務部員工離境 盤問美軍經歷

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一名任職美商務部專利商標局的美籍華裔男子被禁止離開中國大陸，紐時中文網報導，根據一份美國務院電報，該商務部雇員四月中就被禁止離境，中方盤問時「重點關注」其曾在美軍服役經歷。大陸外交部昨回應僅稱，中方「依法處理出入境事務」。

白宮國安會稱相關問題應由國務院答覆。美國務院昨未對此案細節發表評論，它在周日晚間聲明表示：「我們的首要任務是保障海外美國公民的安全」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在記者會上被問到，美國務院證實一名政府雇員被禁止離開中國，中方能否提供更多訊息？他僅回應，「我沒有可提供的具體情況。中國是法治國家，依法處理出入境事務」。

紐時中文網報導，據一份美政府文件披露，大陸情報人員今年春季開始追蹤一名美商務部雇員，當時他正在大陸西南地區，當地有他的家庭成員。

美駐大陸大使館五月二日發出電報，送到包括國務卿魯比歐等官員手中。電報顯示，這名商務部雇員是美國公民，四月十四日在四川成都期間，大陸國安部人員扣押了他的護照、信用卡、手機和iPad。四月廿二日他獲歸還護照，但中方告知他不得離境。其妻子目前在美國。

電報提到，這名雇員向中方官員交代他曾在大陸某核研究所擔任初級職位；在波多黎各大學攻讀工程學研究生學位，以及他以往在美國陸軍服役期間，從事黑鷹直升機維護的經歷。這名雇員後來告訴美外交官，中方盤問「重點關注」他在美軍服役的背景，而非他在商務部專利商標局的工作。電報提到，五月初，兩名美外交官員和這名商務部雇員搭機前往北京，全程受中方人員監視。

報導指，大陸對這名美國人的離境限制正值微妙時刻：川普正試圖對這個超級大國競爭對手發動貿易戰，同時又在討好習近平。

另一名美國公民、富國銀行的高管茅晨月也被禁止離開大陸。

美國 美軍 川普 大使館

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