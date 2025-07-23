國際海事組織 陸設常駐代表處

國際海事組織總部位於英國倫敦，也是聯合國專門機構之一，最新消息是，中國大陸已在該組織設立常駐代表處，由駐英國大使鄭澤光兼任常駐代表。

據大陸駐英國使館消息，廿一日鄭澤光訪問國際海事組織總部，向秘書長多明戈斯通報大陸政府關於設立常駐國際海事組織代表處的決定，並遞交大陸政府委派鄭澤光為常駐代表的全權證書。

鄭澤光說，大陸高度重視國際海事組織在加強海上安全、保安、防止船舶造成海洋和大氣汙染等方面的關鍵作用。作為該組織Ａ類理事國，堅定維護和踐行真正的多邊主義，積極致力於實現清潔海洋的安全和高效航運目標。此次設立常駐代表處，有利深化大陸同組織秘書處及各會員的交流與合作。

國際海事組織是聯合國系統主管海上安全和防止船舶造成海洋汙染及其法律問題的專門機構，總部位於倫敦。一九四八年於日內瓦召開的國際會議通過公約，十年後正式建立，原名「政府間海事協商組織」，一九八二年更名為國際海事組織。一九七一年我退出聯合國，翌年亦退出該組織。北京於一九七三年進入該組織後，一九八九年至今連任為Ａ類理事國，即提供國際航運服務方面具有最大利害關係的十國之一。目前該組織有一七六個會員國和三個聯繫會員。

截至二○二一年底，已有英國、加拿大、法國、俄羅斯、南韓等九國在國際海事組織設立常駐代表團。大陸目前設有常駐代表團的聯合國相關組織所在地，除倫敦外還有紐約、日內瓦、維也納和曼谷等地。