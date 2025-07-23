長和售港案 中遠海運加入收購 爭決策權

香港首富李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河港口，再現變數。近日傳出中方正推動大陸央企「中國遠洋海運集團」（ＣＯＳＣＯ）加入美資貝萊德牽頭的收購財團，彭博昨引述消息進一步報導，中遠海運要求在財團中擁有「否決權」或同等權力，以確保中方利益不受損害。

長和集團三月初宣布，將把包含巴拿馬運河兩個港口在內的全球四十三個港口業務，售予美國公司貝萊德及義大利Aponte家族旗下TiL組成的財團，買賣雙方的獨立談判期將於本月廿七日屆滿。此前傳出中遠海運集團正洽談加入收購。

報導引述消息人士指出，中遠海運尋求在財團中扮演重要角色，擁有重要事項的決策權，以阻止任何可能損害大陸利益的決定；目前長和、貝萊德及義大利Aponte家族控制的地中海航運（ＭＳＣ）已同意中遠海運可對營運擁有全面資訊獲取權限，但有關中遠海運在財團中的其他權力仍在談判中，尚未做出最終決定。

報導指出，長和與財團之間的獨家談判期限或於七月廿七日到期，消息指，中遠海運在財團中的角色細節可能在九月底前得到確定。

報導稱，中遠海運集團、長和、ＭＳＣ沒有立即回覆查詢；貝萊德拒絕置評。

中遠海運是隸屬大陸國務院國資委的中央企業，業務涵蓋航運、港口、物流等，是大陸航運運力第一大企業。公開資料顯示，中遠海運旗下控股港口遍布大陸沿海五大港口群、東南亞、中東、歐洲、南美洲及地中海等地，其中包含蘇伊士運河港口，截至去年底，共掌握全球卅九個港口運營及管理三七五個泊位。

這樁港口交易案是李嘉誠近年來面臨的最具地緣政治挑戰性的交易之一，因其正值中美因貿易問題關係緊張之際。此前，大陸官方已表示將審查這樁交易，並要求不得用任何方式規避審查。親北京港媒更多次放話，必要時可動用國安法對付。

有大陸財經自媒體分析稱，貝萊德之所以妥協接受中遠海運參與併購，是因為沒有大陸企業參與，這筆價值二八八億美元的重大交易便不可能完成。

華爾街日報日前引述知情人士報導，若中遠海運未能參與交易，中方將阻止長和出售港口。對此，大陸外交部發言人林劍回應，大陸國家市監總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益，並重申中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯他國正當權益的行為。