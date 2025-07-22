大陸市監局：暫停對美化工企業杜邦的反壟斷調查程序

據《南華早報》和路透報導，中美兩國領導人有望在10月底APEC峰會前後舉行會晤，且大陸國家主席習近平可能向美國總統川普施壓放寬科技限制的消息傳出後，央視22日報導，大陸市場監管總局宣布暫停對杜邦中國集團的反壟斷調查程序。

此前，川普4月對多國祭出對等關稅措施，大陸多個部門在4日晚間公布多項反擊措施，且於4月4日宣布，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，大陸市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調查。

杜邦中國官網顯示，其重要產品包括面料、纖維與無紡布、包裝材料和解決方案、太陽能解決方案、個人防護裝備、水溶液、建築解決方案，涉及汽車、建築、能源、政府與公共部門、軍用、執法、包裝與印刷等多個領域。

公開資料顯示，美國杜邦公司於1988年在深圳註冊成立「杜邦中國集團有限公司」，成為大陸第一間由外商全資擁有的投資公司，之後杜邦在大陸建立39家獨資及合資企業，擁有員工約6,000人，在大陸總投資額逾8億美元。

據杜邦2024年財務報告，大陸是公司繼美國以外第二大收入來源地，2022年至24年間，杜邦中國區收益貢獻為27.44億、22.06億和23.45億美元，佔集團同期收入21%、18%、19%，顯示大陸為杜邦重要收入來源之一。

在此同時，《南華早報》近日報導，多位消息人士透露，川普可能在10月30日至11月1日於南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）前赴大陸訪問，或在峰會期間與習近平場邊會晤。南韓總統李在明已邀請習近平出席峰會，川普是否出席則尚未確認。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計劃主任葛來儀也指，從北京角度看，川習會有助雙邊關係穩定，並為習近平爭取向川普施壓，提供放寬科技限制與重申美方不支持台獨，甚至可能表態「支持和平統一」的立場等機會。

此外，《南華早報》還補充，若會晤成行，將有明顯前期動作，如王毅與魯比歐的首次會談，以及川普近期放行輝達對陸出口AI晶片等，雙方也可能就稀土、出口管制及芬太尼等議題展開更多磋商。