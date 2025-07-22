快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

聽新聞
0:00 / 0:00

陸企產能過剩成全球性問題 日本對大陸不鏽鋼板啟動反傾銷調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本對中國不鏽鋼板啟動反傾銷調查。圖為山東日照一家鋼廠。（新華社）
日本對中國不鏽鋼板啟動反傾銷調查。圖為山東日照一家鋼廠。（新華社）

日本對從中國進口的鎳基合金不鏽鋼板啟動反傾銷調查。據日本共同社報導，日本財務省和經濟產業省22日宣布這一決定。

由於日本國內需求被搶佔而被迫降價，日本製鐵等5月12日提出申請，要求實施調查。

調查原則上將在一年內完成，決定是否徵收反傾銷稅。日鐵等申訴，中國產鋼板以比中國國內低20%到50%的價格在日本銷售。

報導稱，中國大陸企業產能過剩已成為全球性問題。日美歐批評中國企業接受政府補貼，生產超出國內需求的產品，並以低價向海外出口，導致國際市場行情惡化。

此前，南韓已決定對源自中國的不鏽鋼厚板徵收超過20%的反傾銷關稅。

綜合韓聯社和《朝鮮日報》報導，南韓產業通商資源部貿易委員會（韓國產業部貿易委）6月26日宣布，經調查後認定，中國大陸進口不鏽鋼厚板存在傾銷行為，給南韓國內產業造成實質性損失，決定向企劃財政部長官建議徵收21.62%的反傾銷稅，為期五年。

此外，南韓財政部也對中國進口碳素鋼板、熱軋鋼板徵收最高38.02%的臨時反傾銷稅。

日本 南韓 反傾銷

延伸閱讀

撐過震盪還能賺！多重資產基金績效近半年飆逾一成 超越大盤數十倍

台北夏季旅展 邀請晶菫日本舞研究會演出獲好評

長照心累想和父母斷絕關係？日本「替代照護」一手包辦避免家庭悲劇

日本參議院選舉 40女性當選創高 仍未達性平政策目標

相關新聞

陸廣電總局：抗戰微短劇不得違背軍事常識

大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年慶祝活動將近，大陸中國廣電總局發布抗戰題材微短劇管理提示，要求不得出現違背軍事常識的幼稚化劇...

陸企產能過剩成全球性問題 日本對大陸不鏽鋼板啟動反傾銷調查

日本對從中國進口的鎳基合金不鏽鋼板啟動反傾銷調查。據日本共同社報導，日本財務省和經濟產業省22日宣布這一決定。

中歐領導人峰會 據稱北京不滿貿易摩擦縮一半日程

大陸外交部日前宣布，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將在24日訪華時，會見大陸國家主席習近平與國務院總理李強，以...

大陸中遠集團爭取在巴拿馬港口交易中掌握否決權

知情人士說，國企中國航運巨頭中國遠洋運輸集團計劃加入收購香港富豪李嘉誠海外港口的國際財團，並要求在財團中擁有否決權，以爭...

中歐峰會前夕 歐盟官員：預計實際成果有限

歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將於本周四訪問北京，參加第25次中國—歐盟領導人會晤。彭博社引述歐盟官員報導，歐...

峰會前夕鬧翻？歐懲俄清單含中企 中嗆「莫須有」罪名

中歐峰會24日登場前夕先鬧翻？北京擺出「下馬威」態勢，先是中國商務部批評歐盟制裁中企，破壞雙邊經貿關係，揚言採取必要措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。