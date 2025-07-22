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大陸中遠集團爭取在巴拿馬港口交易中掌握否決權

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國遠洋運輸集團據傳計劃加入收購香港富豪李嘉誠海外港口的國際財團，並要求在財團中擁有否決權，以爭取北京對這項爭議交易的支持。（路透）
中國遠洋運輸集團據傳計劃加入收購香港富豪李嘉誠海外港口的國際財團，並要求在財團中擁有否決權，以爭取北京對這項爭議交易的支持。（路透）

情人士說，國企中國航運巨頭中國遠洋運輸集團計劃加入收購香港富豪李嘉誠海外港口的國際財團，並要求在財團中擁有否決權，以爭取北京對這項爭議交易的支持。

彭博社22日引述知情人士透露，這家大陸國企正尋求在財團中取得否決權或具同等效力的決策權。中遠方面認為，擁有這類權力是為了防範任何可能損害中國利益的決策。

長和集團今年3月宣布，計劃將包括位於巴拿馬運河沿線兩關鍵港口在內的全球43個港口資產，出售給美國資產管理巨頭貝萊德和義大利億萬富豪阿蓬特（Gianluigi Aponte）。

交易一經公布，引發北京當局強烈反對。親北京港媒接連發表評論文章，批評這項交易可能削弱中國在全球貿易中的地位，但將巴拿馬港口股份轉讓給中資公司則可能激怒美國總統川普，使巴拿馬港口案成為中美角力又一前線。

目前長和集團已推遲原定4月2日與貝萊德簽署的出售協議，中國方面則嘗試將中遠集團納入這一大宗交易。《華爾街日報》7月17日引述消息稱，北京希望中遠能在交易中成為與貝萊德等買家地位對等的夥伴與股東。

知情人士說，長江集團和買方財團都已同意讓中遠集團全面查閱相關業務信息。但中遠集團在財團中應享有的實際權力仍在磋商中，目前尚未作出最終決定。

據悉，長和集團和買方協商的145天期限將在下周日（27日）到期。但知情人士說，中遠集團在財團中的角色安排有可能在9月底前才能確定。

情人 北京 巴拿馬運河

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