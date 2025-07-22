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中歐峰會前夕 歐盟官員：預計實際成果有限

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中歐峰會前夕，歐盟官員稱，預計此次會談實際成果將有限。（路透）
中歐峰會前夕，歐盟官員稱，預計此次會談實際成果將有限。（路透）

歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將於本周四訪問北京，參加第25次中國—歐盟領導人會晤。彭博社引述歐盟官員報導，歐方預期今次訪華的實際成果有限。

報導指出，歐方估計除了有機會加強在氣候變化方面的合作以外，與中國的會談不會達成其他實質協議，但會進行實際、開放、直接、良好和建設性對話，明確提出希望中方採取措施，以修復經貿關係，以及重新平衡雙邊關係。此外，歐中峰會不會發表聯合聲明。

大陸外交部發言人郭嘉昆22日則表示，當前中歐關係正處在承前啟後，繼往開來的重要時刻，既迎來新機遇，也面臨新挑戰。中方願同歐方共同努力，通過一次成功會晤，對外發出中歐致力於加強伙伴關係，共同維護多邊主義和開放合作的積極信號。

另，官媒新華社今日刊出中國駐歐盟使團團長蔡潤的專訪。蔡潤強調，中歐務實合作本質是優勢互補、互利共贏，多邊主義是彼此共識。他說，希望歐方樹立客觀理性的對華認知，這是中歐關係的一項基礎性、先導性工作。

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