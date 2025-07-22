快訊

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

陸廣電總局：抗戰微短劇不得違背軍事常識

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸電視台曾播出「抗日神劇」，屢被觀眾吐嘈，圖為被稱為橫店名菜的「手撕鬼子」。（羊城晚報）
大陸電視台曾播出「抗日神劇」，屢被觀眾吐嘈，圖為被稱為橫店名菜的「手撕鬼子」。（羊城晚報）

大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年慶祝活動將近，大陸中國廣電總局發布抗戰題材微短劇管理提示，要求不得出現違背軍事常識的幼稚化劇情。

據「國家廣電智庫」微信公號消息，廣電總局網絡視聽司21日發布管理提指出，部分抗戰題材微短劇存在極強人設，劇情過於追求所謂戲劇張力等問題，讓用戶產生「神劇」觀感，一定程度上造成了對抗戰真實歷史的消解和虛無，不利於青少年價值觀的塑造。

大陸廣電總局要求，各級廣電管理部門要落實監督責任，微短劇行業市場主體要落實播出、製作、宣發的主體責任，加強內容審核把關，避免將現代技術手段和知識技能粗暴嫁接到真實抗戰情景，避免主角個人能力超強的懸浮設定，避免出現違背軍事常識的「奇功」「神技」，摒棄「我方超人化、敵方弱智化」的幼稚化劇情，摒棄將家國敘事矮化為個人復仇的偽主題創作，杜絕缺乏歷史邏輯的弘揚民族大義主題的創作模式。

過去，大陸官方電視台曾播出大量「抗日神劇」受到民眾批評。這類抗日劇被批判為嚴重脫離史實甚至違反科學常理、基本邏輯，以低俗、誇張、荒誕的劇情及抗日的政治正確路線譁眾取寵；當中典型例子有利用步槍擊落飛機、主角徒手將日軍士兵撕成兩半，以及以腳踢飛來襲的的砲彈子彈等。此類抗戰戲劇的播出導致部分觀眾對其他水準合格的二戰題材影視也產生了「敬而遠之」的心理。

抗戰 抗日戰爭

延伸閱讀

港澳台青年拍短劇 講述南沙職場故事

高圓圓超暖！為抗戰老兵低調捐款13年　總額高達百萬

外送旅遊市場搶不夠？ 陸媒曝京東擬進軍短劇市場祭最高年薪570萬搶人

北京抗戰勝利展 港澳區看宋慶齡影像 不少珍貴檔案首亮相

相關新聞

中歐領導人峰會 據稱北京不滿貿易摩擦縮一半日程

大陸外交部日前宣布，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將在24日訪華時，會見大陸國家主席習近平與國務院總理李強，以...

華府證實 一專利商標局僱員在中國遭禁止出境

美國國務院21日表示，中國政府阻止一名以個人身分訪問中國大陸的美國專利商標局雇員離境。美國國務院發言人表示：「我們正在密...

陸廣電總局：抗戰微短劇不得違背軍事常識

大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年慶祝活動將近，大陸中國廣電總局發布抗戰題材微短劇管理提示，要求不得出現違背軍事常識的幼稚化劇...

峰會前夕鬧翻？歐懲俄清單含中企 中嗆「莫須有」罪名

中歐峰會24日登場前夕先鬧翻？北京擺出「下馬威」態勢，先是中國商務部批評歐盟制裁中企，破壞雙邊經貿關係，揚言採取必要措施...

川、習可能在10月APEC峰會前後會面？中方模稜兩可

川習何時會晤，連日來消息紛傳，針對美國總統川普可能在10月底亞太經合峰會(APEC)前或會議期間，與中國領導人習近平會晤...

路透：中美討論兩國元首今年稍晚於南韓會晤

路透引述兩位知情人士透露，美國總統川普和大陸國家主席習近平的助手討論了兩國領導人在今年晚些時候川普訪問亞洲期間舉行會晤的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。