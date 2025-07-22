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中國駐歐使團：中歐務實合作可以互利共贏

中央社／ 上海22日電

歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執行委員會主席范德賴恩訪中前，中國駐歐盟使團團長蔡潤專訪內容釋出，他強調，中歐務實合作本質是優勢互補、互利共贏，多邊主義是彼此共識。

中國外交部宣布，柯斯塔（Antonio Costa）、范德賴恩（Ursula von der Leyen）於24日訪中，將與中國國家主席習近平會晤，及與中國國務院總理李強共同主持第25次中國—歐盟領導人會晤。

澎湃新聞22日釋出蔡潤專訪內容，正值柯斯塔、范德賴恩訪中前夕。蔡潤接受專訪時間為6月下旬，其在布魯塞爾接受訪問，專訪源於中歐建交50週年。

蔡潤表示，中歐在社會制度、意識形態、歷史文化、發展水準等存在差異，這是客觀事實；這些差異應該是雙方交流合作的動力，不應成為對立、對抗的理由或藉口，「我們一直主張，志同道合是夥伴，求同存異同樣也是夥伴」。

他說，中歐關係經過50年發展，累積多方面經驗，關鍵在於尊重各自人民選擇的社會制度和發展道路、尊重彼此的核心利益和重大關切，互利共贏是中歐關係發展最大動力，「中歐務實合作的本質是優勢互補、互利共贏」。

多邊主義是中歐一致共識。蔡潤強調，中歐都主張聯合國為核心的國際體系、以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制、世界多極化和經濟全球化、合作應對氣候變遷等，中歐堅持多邊主義使中歐關係更具戰略意義和全球影響力。

關於中國電動車輸歐等問題，蔡潤重申，經貿合作是中歐關係重要組成部分，經貿合作規模大、涉及領域廣，難免有些分歧摩擦，關鍵是要按照雙方領導人達成透過對話協商解決分歧的重要共識，妥善解決這些摩擦。

「我們希望歐方樹立客觀理性的對華認知，這是中歐關係的一項基礎性、先導性工作」，蔡潤在專訪最後強調，歐盟應正確看待中國的發展壯大；中歐分處大陸兩端，沒有地緣政治矛盾、沒有根本利害衝突，雙方的合作遠大於競爭，共識遠大於分歧，雙方是夥伴不是對手，更不是敵人。

關係 歐盟 范德賴恩

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