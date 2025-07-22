中歐領導人峰會 據稱北京不滿貿易摩擦縮一半日程

（德國之聲中文網）據新華社報道，中國國務院總理李強宣布，世界最大水電站項目已在青藏高原東緣開工建設，項目預計投資約1700億美元。 這是中國自長江三峽工程以來最雄心勃勃的水電項目，預計將在本世紀

2025-07-22 03:51