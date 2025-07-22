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中歐領導人峰會 據稱北京不滿貿易摩擦縮一半日程
大陸外交部日前宣布，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將在24日訪華時，會見大陸國家主席習近平與國務院總理李強，以討論雙邊經貿與能源轉型等議題。
彭博社報導，其實這次歐方的訪華日程共有兩日，但因中方不滿與歐洲的貿易摩擦而縮短至一日，突顯雙方關係未有緩和，反而緊張的跡象。
報導分析，原本美國總統川普的關稅威脅被認為有助於中歐拉近關係，但現實卻是，不僅中國對歐洲出口的電動車關稅未解，近期歐盟還對中國醫療設備出口祭出採購禁令，加之中方的稀土出口禁令波及歐洲關鍵製造業等，再度推升貿易分歧。
根據歐方最新發布的會議日程，未見原定周五移師安徽合肥舉辦的商務會議。
報導引述美國智庫蘭德公司中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）的說法指出，日程縮短其實突顯北京更注重戰略問題，而較少關注經濟方面。
范德萊恩月初也曾在公開演講指責中國市場准入、補貼、政府採購、出口管制、產能過剩等問題。
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