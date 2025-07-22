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中歐領導人峰會 據稱北京不滿貿易摩擦縮一半日程

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據稱，因北京不滿與歐洲的貿易摩擦而將此次歐盟高層訪華行程從兩天縮短至一天。圖為大陸國家主席習近平2023年4月6日在北京人民大會堂會見歐盟執委會主席范德賴恩。（新華社）
據稱，因北京不滿與歐洲的貿易摩擦而將此次歐盟高層訪華行程從兩天縮短至一天。圖為大陸國家主席習近平2023年4月6日在北京人民大會堂會見歐盟執委會主席范德賴恩。（新華社）

大陸外交部日前宣布，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將在24日訪華時，會見大陸國家主席習近平與國務院總理李強，以討論雙邊經貿與能源轉型等議題。

彭博社報導，其實這次歐方的訪華日程共有兩日，但因中方不滿與歐洲的貿易摩擦而縮短至一日，突顯雙方關係未有緩和，反而緊張的跡象。

報導分析，原本美國總統川普的關稅威脅被認為有助於中歐拉近關係，但現實卻是，不僅中國對歐洲出口的電動車關稅未解，近期歐盟還對中國醫療設備出口祭出採購禁令，加之中方的稀土出口禁令波及歐洲關鍵製造業等，再度推升貿易分歧。

根據歐方最新發布的會議日程，未見原定周五移師安徽合肥舉辦的商務會議。

報導引述美國智庫蘭德公司中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）的說法指出，日程縮短其實突顯北京更注重戰略問題，而較少關注經濟方面。

范德萊恩月初也曾在公開演講指責中國市場准入、補貼、政府採購、出口管制、產能過剩等問題。

美國 關係 歐盟

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