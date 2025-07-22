華府證實 一專利商標局僱員在中國遭禁止出境

美國國務院21日表示，中國政府阻止一名以個人身分訪問中國大陸的美國專利商標局雇員離境。美國國務院發言人表示：「我們正在密切關注此案，並與中國官員合作，以盡快解決問題。」

該人員的姓名以及是否被拘留尚未透露。

《華盛頓郵報》周日報導稱，一名在美國商務部工作的美國公民幾個月前曾前往中國大陸探親。該報援引消息人士的話稱，由於該男子在簽證申請中未披露其為美國政府工作，因此被禁止離開中國。

金融時報21日報導，一名美國駐中國大使館發言人回應有關美國商務部職員被禁止離開中國一事時表示，美國密切跟進被禁止離開中國的美國公民情況，並表示已向中國當局表達任意禁止出境對雙邊關係影響的關注，並已要求立即允許受影響的美國公民回國。

該名發言人表示，中國政府多年來對在中的美國公民及其他國家公民實施禁止離境，通常沒有清晰透明的司法程序來解決。