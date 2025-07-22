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前西藏政府主席齊扎拉被雙開 遭指收受巨額財務

中央社／ 台北22日電

曾任西藏自治區政府主席的齊扎拉今天被宣布開除黨籍和公職，他被指非法收受巨額財務。不久前，前中共西藏自治區黨委書記吳英杰因受賄罪被判死刑，緩期2年執行。

新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對14屆全國政協前常委、農業和農村委員會前副主任齊扎拉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

通報指齊扎拉搞「形象工程」、「政績工程」，長期從事迷信活動，對抗組織審查；撥付公款用於違規接待，接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中違規為他人謀利；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀利；家風不正，對家屬失管失教。

通報還稱齊扎拉「與商人老闆沆瀣一氣」，利用職務便利為他人在工程承攬、融資借款、公司經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指齊扎拉構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予齊扎拉開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

67歲的齊扎拉是藏族，今年1月23日被查。他長期在雲南工作，曾擔任迪慶州州長、州委書記、省委常委；2010年調西藏工作，出任西藏自治區黨委常委、統戰部部長及拉薩市委書記；2017年擔任西藏自治區黨委副書記及區政府主席。

2021年，齊扎拉任第13屆全國人民代表大會民族委員會副主任委員，2023年任第14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任。

在齊札拉之前，2021年10月卸任西藏一把手的吳英杰在2024年6月被查，今年7月16日一審被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。吳英杰被指涉受賄共計折合人民幣3.43億餘元（約新台幣13.7億元）。

中國今年受查的6名正部級官員當中，5人曾為省區市政府一把手，包括：前西藏政府主席齊扎拉、前湖北省長蔣超良、前山西省長金湘軍、前廣西壯族自治區政府主席藍天立、前寧夏自治區政府主席劉慧，涵蓋了3個少數民族自治區的領導。

西藏 自治區

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