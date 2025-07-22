中國任意禁止出境 美駐中使館憂影響雙邊關係

英國金融時報報導，美國駐中國大使館就一名美國商務部職員被禁止離開中國一事，已向中國當局表達任意禁止出境對雙邊關係影響的擔憂，並敦促他們立即允許受影響的美國公民回國。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）日前引述知情人士報導，一名任職美國商務部專利商標局（USPTO）的美籍華裔男子，數月前赴中國探親，因未在簽證申請上透露其為美國政府雇員而遭限制出境，至今無法返國。

報導表示，據前美國官員與專家表示，目前最少數十名美國人，其中多數為華裔，被禁止離開中國。

金融時報21日報導，一名美國駐中國大使館發言人回應有關美國商務部職員被禁止離開中國一事時表示，美國密切跟進被禁止離開中國的美國公民情況，並表示已向中國當局表達任意禁止出境對雙邊關係影響的關注，並已要求他們立即允許受影響的美國公民回國。

該名發言人表示，中國政府多年來對在中的美國公民及其他國家公民實施禁止離境，通常沒有清晰透明的司法程序來解決。

報導表示，中國外交部回應表示，沒有有關此個案的資料提供。一名外交部發言人表示，中國是一個維持法治的國家，所有類似案件都根據法律處理。