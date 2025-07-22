陸國安部：公職人員出國不得收背包掛件、鑰匙圈等禮物

處處都是國家安全陷阱？大陸國安部22日發文指出，暑期長假已至，出境旅遊迎來高峰期，提醒公職人員、涉密單位工作人員、科研院校師生等，出國不得收取背包掛件、鑰匙扣、項鍊、耳釘等不起眼的禮物。

因為境外間諜情報機關可能將這些不起眼的小物件改造成具備竊照、竊聽、即時定位功能的「小禮物」，以格外熱情的態度「強送強賣」給大陸前述人員等重點目標人群，妄圖非法獲取中國國家秘密和內部敏感信息。

大陸國安部稱，境外觀光，遊客多樂於選購富有當地特色的紀念品，珍藏旅途記憶。但一些暗藏玄機的小東西，可能危害國家安全：

一、活體「特產」帶不得。境外旅遊時遇到的「土特產」，如當地特有的「異寵」和植株等活體動植物，它們容易攜帶各類有害生物和病原體，入境後可能造成蟲害、疫病的傳播，或大量擴散繁殖，擠占本地物種生存空間，威脅農業生產及生物生態安全。

二、問題商品買不得。境外售賣的個別「特色文化商品」可能暗藏禍心，如錯繪、漏繪或錯誤標記中國領土的「問題地圖」，嚴重損害中國國主權和領土完整，屬嚴禁攜帶出入境的物品。

三、改裝禮品收不得。境外間諜情報機關可能將背包掛件、鑰匙扣、項鍊、耳釘等不起眼的小物件，改造成具備竊照竊聽實時定位功能的「小禮物」，以格外熱情的態度「強送強賣」給中國公職人員、涉密單位工作人員、科研院校師生等重點目標人群，妄圖非法獲取中國國家秘密和內部敏感信息。

文章提醒大陸民眾出國旅遊在挑選、購買或收受紀念品時應提高防範意識，杜絕獵奇心，增強判斷力，提高警惕性。防止因獵奇心理擅自購買、攜帶或郵寄不在入境許可範圍內的違禁產品。

文章並稱，在購買涉地圖類商品時，應比照核對中國官方標準地圖畫法，判斷是否有錯繪漏繪情況；購買書籍等文化產品時，提高政治敏銳性和鑑別力，不購買非法出版物，注意翻閱檢查有無存在隱藏夾頁或敏感圖文內容；如遇可疑人員發放不當材料，應果斷拒絕。

大陸國安部還提醒大陸民眾，境外出行，應當牢固樹立國家安全意識和反間防諜意識，對行為可疑、異常熱情的境外人員，要保持高度警惕，避免被套取個人隱私和敏感信息。若對方提出贈送紀念禮品等要求，要多加防範，避免落入境外間諜情報機關精心布置的圈套。