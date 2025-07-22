台海若爆衝突 報告：中國可能阻維修船搶救受損海纜

台灣逾9成網路頻寬依賴海纜，地位可謂「數位生命線」。美國資安公司日前示警，鑒於中國海警阻止菲律賓向自家船隻補給，如果台灣周邊爆發衝突，北京也可能阻止維修船前往修復受損海纜，建議進行全面壓力測試。

美國網安諮詢公司「記錄未來」（RecordedFuture）情報研究部門Insikt Group17日發布近30頁的「地緣政治緊張與有限維修能力下，海纜面臨日益嚴重的威脅」報告。

內容指出，中國和菲律賓於南海持續存在領土爭端下，中國海警試圖阻止菲律賓向仁愛暗沙（SecondThomas Shoal）、斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁，中國稱黃岩島）及仙賓礁（SabinaShoal）的菲船進行補給。

這些都是菲律賓實際控制或主張、但中國也聲稱擁有主權的敏感海域。

除了騷擾菲律賓船隻外，數十年來，中國海警及其他中國部隊也干擾南海其他聲索國的船隻以及美國等外部勢力操作的船隻。

Insikt Group表示，這些事件顯示，如果台灣周邊緊張局勢升級或爆發敵對行動，北京可能會比照在南海的行為，阻止維修船前往修復受損的海底基礎設施。

根據報告，從2024年到目前，波羅的海地區共有4起事件，涉及8條不同的海纜受損；而台灣周邊有5起類似事件，其中4起涉及與中國或俄羅斯有關的船隻。

這些船隻在可疑情況下運作或所有權結構不透明，因此後續的調查也凸顯，要將斷電纜事件歸咎於國家主導的破壞行動是有難度的。

報告認為，雖然海纜中斷事件仍可能主要由意外造成，但近期在波羅的海與台灣周邊發生的事件顯示，海底電纜系統依然易受拖錨等威脅影響。各國可以利用這種技術門檻低的策略來鎖定對手的關鍵基礎設施，又有空間否認這是蓄意的行為。

Insikt Group評估，隨著地緣政治緊張局勢加劇，俄羅斯在北大西洋、波羅的海地區以及中國在西太平洋的類似行動可能會更加頻繁。兩國藉此施加政治壓力，同時又有理由可以否認下，局勢也不會明顯升級。

中國發展深海能力也很可能強化其鎖定海底基礎設施的能力。Insikt Group今年1月指出，中國一所大學、一家公司及數名個人分別於2020、2013和2009年申請海纜切割裝置的專利。

此外，中國公司在部署、擁有和營運海底電纜方面扮演日益擴大的角色，也增加了對使用這些電纜的國家與企業構成的間諜風險。

報告指出，具體而言，中國對為未來可能軍事入侵台灣進行準備，加上美中關係惡化等背景下，北京很可能進一步採取針對海底電纜系統的物理攻擊與情報收集行動，以破壞美國及其盟友的經濟、外交與安全目標。

Insikt Group建議，公私部門的合作夥伴強化對海底電纜基礎設施的即時監控與安全措施，以及進行全面壓力測試，這對提升系統韌性並防範「低發生機率但高衝擊」的事件至關重要。