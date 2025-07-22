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中歐峰會前夕突制裁陸企 陸對歐盟表強烈不滿

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸外交部發言人昨宣布，歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩將於廿四日訪問大陸，並舉行中歐峰會。而峰會前夕，就歐盟對俄制裁清單列入大陸企業和金融機構，大陸商務部發言人昨表示強烈不滿、堅決反對，批評「對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響」。

陸方昨宣布，大陸國家主席習近平將會見柯斯塔和范德賴恩；大陸總理李強將與兩人共同主持第廿五次中歐領導人會晤。

中歐峰會每年輪流舉辦，但今年未依慣例移師布魯塞爾舉辦。此外，今年峰會僅有一日。彭博社曾引述匿名知情人士稱，應北京請求，原定為期兩天的中歐領導人會晤的第二天議程將取消。

在歐盟對俄最新的制裁清單中，涵蓋大陸、香港、土耳其等地的實體，同時將黑河農村商業銀行、黑龍江綏芬河農村商業銀行兩家大陸金融機構納入名單。大陸商務部發言人昨指出，歐盟不顧北京多次交涉和反對，以「莫須有」罪名制裁兩家其金融機構，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。

大陸商務部已於六月宣示，將與歐方一道共同為中歐高層交往「作好經貿議題和成果籌備」。雙方針對先前幾個關鍵議題如外交制裁、白蘭地、電動車關稅等已有所進展，包含同步全面取消對（官員、議員）相互交往限制，大陸對提出價格承諾的歐洲白蘭地酒商豁免反傾銷稅等。央視旗下玉淵譚天本月初還披露，雙方電動車談判技術部分已基本完成，「只欠臨門一腳」。

歐盟 范德賴恩 大陸商務部

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