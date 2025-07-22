美眾院通過修正案：五角大廈所用中國地圖 不能納台灣

美國聯邦眾議院日前通過涉台修正案，禁止五角大廈展示將台灣納入中國大陸的地圖。這是眾院繼要求美國國務院後，再次通過法案規定行政部門展示這種地圖。

提案的共和黨籍眾議員蒂凡尼說，這並非有爭議的修正案，「因為我們都很清楚，台灣現在不是、也從未屬於共產中國」。

眾院十八日通過逾八三○○億美元的二○二六財年國防撥款法案，其中由蒂凡尼提出的涉台修正案獲口頭無異議通過。

該修正案寫道，「本法所撥款或以其他方式提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何將台澎金馬、烏坵、綠島或蘭嶼描繪為中華人民共和國領土一部分的地圖」。

蒂凡尼於表決前呼籲其他同僚支持，並提到眾院在上屆國會的國務院撥款法案中通過類似修正案，「而今天的修正案只是將這項政策擴展至五角大廈」。他說，台灣人民自行選出領袖，擁有自己的軍隊，執行自己的外交政策，並與其他國家簽貿易協定。

蒂凡尼還說，「無論從哪方面來看，台灣都是主權、民主、獨立的國家，任何與此相反的說法都有誤」。他並主張，一九七○年代以來美國「一中政策」認知到北京對台灣毫無根據的主權主張，這是過時且不誠實的政策，「我們應予以摒棄」。

二○一八年美國國防部在「核部署評估報告」中將台灣標示為中國的一部分後，將報告從網站撤下，數小時後上架更新版本。