聽新聞
0:00 / 0:00

涉刑案？美商富國銀行高層 遭陸禁出境

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月遭大陸限制出境，大陸外交部稱其涉及刑事案件，暫時不能離境，引起關注。圖為民眾走過富國銀行紐約分行。路透
美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月遭大陸限制出境，大陸外交部稱其涉及刑事案件，暫時不能離境，引起關注。圖為民眾走過富國銀行紐約分行。路透

針對美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月被禁止離境中國大陸，大陸外交部昨回應稱，當事人涉及一起刑事案件，依法採取限制出境措施，暫時不能離境。美媒並披露，一名在美國商務部工作的美籍華人也遭大陸當局禁止離境長達數月，此人曾前往大陸探望親戚。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會指出，茅晨月涉及一起辦理中的刑事案件，被執法部門依法採取限制出境措施。根據中方法律，案件正在調查中，茅晨月暫時不能離境，有義務配合調查工作。

郭嘉昆稱，這是一起司法個案，中國大陸一如既往地歡迎各國人士到大陸旅遊、經商，依法保障各項權益，「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其（茅晨月）合法權益」。

綜合外電報導，茅晨月出生於上海，現為美國公民，目前因工作派駐於美國亞特蘭大，她在近期抵達大陸後被禁止出境。茅晨月在富國銀行已工作十三年，已是總經理（Managing Director）層級。她還是國際保理商聯合會（ＦＣＩ）主席。此案件引發那些在大陸成長後歸化為美國公民者的緊張情緒。據報富國銀行已暫停派高管赴大陸出差。該行正透過適當管道的努力，讓員工能夠盡快返回美國。

另外，華盛頓郵報指出，一名在美國專利商標局工作的美籍華人被大陸禁止離境長達數月。該名人士曾前往大陸探望親戚。目前尚不清楚這名面臨出境禁令的男子姓名，事件起因是他在簽證申請中，未披露為美國政府工作。

港媒南華早報引述知情人士報導，這名男子四月抵達四川成都時被拘留。他被禁止離境的具體原因無法得到證實，但知情人士稱，這與北京認為的危害國家安全的行為有關。自從在成都被拘留以來，這名男子曾在一名美國官員的陪同下前往北京，但目前下落不明。

美國公民

延伸閱讀

大陸國安部反指境外科技產品有後門 用國產品防洩密

山寨？大陸疑仿美國技術 推新型垂直起降無人機

北京強硬、川普示好 華府大陸鷹派漸失勢

美國對台關稅如32%會引發失業潮？ 網推測：傳產恐倒一半

相關新聞

陸開發雅魯藏布江水電站引印度關切 胡錫進：印度也在下游規劃大壩

大陸19日宣布在雅魯藏布江的西藏林芝等下游興建水電站，引發包括印度為主的周遭鄰國關切。大陸媒體人胡錫進稱，雅魯藏布江下游...

大陸軍工集團高管受賄12億 被判死緩

大陸重要軍工集團、被稱為軍工電子主力軍的中國電子科技集團有限公司原黨組成員、副總經理何文忠受賄2.89億人民幣（約12億...

涉刑案？美商富國銀行高層 遭陸禁出境

針對美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月被禁止離境中國大陸，大陸外交部昨回應稱，當事人涉及一起刑事案件，依法...

中歐峰會前夕突制裁陸企 陸對歐盟表強烈不滿

大陸外交部發言人昨宣布，歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩將於廿四日訪問大陸，並舉行中歐峰會。而峰會前夕，就歐...

我智庫示警：陸成熟製程市占率 2年後超台

國科會旗下智庫「科技、民主、社會研究中心（ＤＳＥＴ）」經濟安保組昨指出，中國大陸晶片產能擴張，已演變成為全面主導成熟製程...

陸央視專訪猛誇華為 黃仁勳：全球供應鏈不可能徹底脫鉤

輝達執行長黃仁勳接受大陸央視專訪表示，無論發生什麼，全球供應鏈根本不存在徹底脫鉤的可能性；美國不可能獨自生產所有產品，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。