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我智庫示警：陸成熟製程市占率 2年後超台

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

國科會旗下智庫「科技、民主、社會研究中心（ＤＳＥＴ）」經濟安保組昨指出，中國大陸晶片產能擴張，已演變成為全面主導成熟製程晶片的戰略布局，中方不僅戰略性扶植「國家冠軍公司」，甚至透過具國家資本的大基金全力支持策略性產品發展，預估二○二七年將全面主導全球主要科技產品發展。

ＤＳＥＴ執行長張智程說，根據ＤＳＥＴ的調查，中國成熟製程晶片市場占有率在二○二三年已達百分之卅四，低於台灣的百分之四十三；預估到二○二七年，中國市占率將進一步攀升至百分之四十七，台灣則下滑至百分之卅六，中國將取代台灣成為最大成熟製程生產國。這將使全球產業，包括國防系統都進一步仰賴中國，造成對民主盟國的巨大威脅。

ＤＳＥＴ示警，中國透過大規模補貼成熟製程半導體生產，若民主盟國不加以反制，將使全球供應鏈更加依賴中國。ＤＳＥＴ呼籲，相對於美國單邊關稅措施，美、歐、韓、日等科技民主國家應建立供應鏈聯合協議，以聯合關稅、對中投資限制、民主盟國內部研發合作與供應協調等方式，才能有效反制中國產能擴張所帶來的國安衝擊。

張智程表示，雖然民主盟國的如美國已積極採取反制措施，歐盟去年針對中國成熟製程晶片展開產業調查，考慮與盟國採取聯合行動。然而現行手段仍不足以反制中國產業擴張。

國安 供應鏈 半導體

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