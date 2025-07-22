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陸官方報告：AI產業規模已逾2.87兆元
中國互聯網絡發展狀況統計報告顯示，去年大陸人工智慧（ＡＩ）產業規模突破七千億元（人民幣，下同），約台幣二點八七兆元，連續多年保持百分之廿以上的增長率。報告並稱，大陸國產ＡＩ產品在千億級參數規模、多模態能力等方面實現突破。
這項報告由大陸工信部直屬單位中國互聯網絡信息中心發布，每年發布兩次，最新第五十六次報告於昨日公開。
相較今年初發表的前一份報告提到，當時大陸ＡＩ核心產業規模已接近六千億元，顯示今年以來，大陸ＡＩ產業規模持續增長。
報告表示，二○二五年上半年，大陸生成式ＡＩ產品實現了從技術到應用的全方位進步，產品數量迅猛增長，應用場景持續擴大。報告並指，大陸在ＡＩ領域影響力顯著提升。截至三月，共有三四六款生成式ＡＩ服務在大陸國家網信辦完成備案。大陸ＡＩ產品湧現引發全球關注，DeepSeek上線不足廿天全球日活躍用戶就突破三千萬，成為全球用戶增速最快的生成式ＡＩ應用。
報告稱，生成式ＡＩ技術不斷向具體應用場景縱深滲透。大陸國產ＡＩ產品不僅在千億級參數規模、多模態能力等方面實現突破，並與辦公協同、教育普惠、工業設計、內容創作等場景深度融合，構建了覆蓋多個領域的智能應用生態。
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