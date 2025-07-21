陸開發雅魯藏布江水電站引印度關切 胡錫進：印度也在下游規劃大壩

大陸19日宣布在雅魯藏布江的西藏林芝等下游興建水電站，引發包括印度為主的周遭鄰國關切。大陸媒體人胡錫進稱，雅魯藏布江下游流至印度，印度也在自己河段興建水電站，印度雖然擔心，但拿不出反對中國建大壩的理由。

大陸宣布將在雅魯藏布江下游興建五座梯級水電站，根據先前的媒體報導，它的總裝機容量將高達6000萬千瓦，相當於長江三峽水電站總裝機容量的三倍，《紐約時報》等西方媒體還將之稱為「全世界最大的水電項目」。

胡錫進稱，項目的主體位在西藏墨脫縣境內，大約48公里的雅魯藏布江海拔下降了約2000米，加上豐富的水量，是大自然賦予極其寶貴的電力資源。過去中國沒有能力開發它們，那些資源一年又一年地白白在喜馬拉雅崇山峻嶺中飄逝而過。

時至今日，中國已經是世界第一水電大國，水電技術遙遙領先。今天的中國工程師們已經有充足信心在喜馬拉雅山中沿著雅魯藏布江鑿洞、建壩，挑戰以往的技術極限，創造新的水電建設奇跡，把過去白白流淌的雅魯藏布江變成世界最強大的蓄電池之一。同時大陸也有足夠的能力把雅魯藏布江產生的電力輸送出來，從而造福西藏，也造福更遠的地區。

他說，下游國家對上游國家建大壩擔心，應當說很正常，根本原因是過去美國和一些地區強國建起大壩後不顧下游國家利益，促使形成了下游國家對上游大壩的警惕心理。比如美國在科羅拉多河上游建了幾十座大壩，嚴重影響下游國家墨西哥用水，廣受詬病。

印度自己在這方面也不乾淨。今年4月印控喀什米爾地區發生導致人員傷亡的恐怖襲擊後，印度在印度河上游堵住大壩，宣佈不讓下游的巴基斯坦得到一滴水。之後季風雨季來臨，上游告急，印度又突然開閘放水沖淹下游的巴基斯坦地區。

但中國是非常守信用的國家，中國當年建瀾滄江大壩時，下游湄公河國家也有過擔心，後來中國與湄公河沿岸國家共同成立了瀾滄江—湄公河合作機制，上游的瀾滄江大壩完全沒有影響下游用水，還極大削弱了下游國家的水患威脅。

中國是負責任大國，不會拿雅魯藏布江大壩對印度進行威脅，施加政治壓力。而且很重要的是，上游國家建大壩完全符合國際法，外界想干預也無任何依據。

印度雖然擔心，但拿不出反對中國建大壩的理由，印方的回應只是「敦促中國確保雅魯藏布江下游各邦的利益不會因上游地區的活動而受到損害」。

胡錫進表示，其實印度自己也在雅魯藏布江的下游，也就是他們所稱的「布拉馬普特拉河」上規劃了多個大壩。雅魯藏布江大壩問題迄今並未成為中印之間有實質影響的外交糾紛。