大陸軍工集團高管受賄12億 被判死緩

大陸重要軍工集團、被稱為軍工電子主力軍的中國電子科技集團有限公司原黨組成員、副總經理何文忠受賄2.89億人民幣（約12億台幣）案，今天被河北省張家口中級法院依受賄罪判處死刑，緩期二年執行。

中國電子科技集團（簡稱中國電科），是大陸國務院直管的副部級央企，旗下擁有眾多科研機構和生產企業，員工總數超過20萬，業務遍佈全球多國和地區，是中央管理的十大軍工集團之一。

央視新聞報導，2006年至2023年，何文忠利用擔任中國電子科技集團公司第十一研究所所長助理、副所長、所長，中國電子科技集團有限公司總工程師、戰略規劃部主任職務上的便利，為有關單位和個人在供應產品、獲取貨款等事項上提供幫助，單獨或者夥同他人非法收受上述單位和個人給予的財物，以及在經濟往來中，違反國家規定，收受回扣歸個人所有，共計折合人民幣2.89億餘元。

張家口市中級人民法院認為，何文忠，受賄數額特別巨大，論罪應當判處死刑。鑒於何文忠到案後有重大立功表現；如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，其中何文忠個人實際所得及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

何文忠去年十月落馬，中央紀委指他違反中央八項規定精神，違規收受禮金、接受宴請；利用職權違規提拔任用幹部；廉潔底線失守，搞錢色交易；私欲膨脹，靠軍工吃軍工，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

「中國電科」是大陸國家隊中的科技巨頭，是大陸國內規模最大、產業鏈最全、創新能力最強的電子資訊產業集團之一，為國家的經濟發展、國防建設和科技進步作出了巨大貢獻。被稱為大陸的軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量等。