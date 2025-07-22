中國啟動全球最大水電工程 印度孟加拉表示擔憂

（德國之聲中文網）據新華社報道，中國國務院總理李強宣布，世界最大水電站項目已在青藏高原東緣開工建設，項目預計投資約1700億美元。

這是中國自長江三峽工程以來最雄心勃勃的水電項目，預計將在本世紀30年代投入運營。

該水電工程將由五座梯級水電站組成，選址於雅魯藏布江下游。在這一河段中，雅魯藏布江在短短50公裡內落差高達2000米，蘊含巨大的水電潛力。

該項目年發電量可達3000億千瓦時，相當於3個三峽電站的發電能力，可滿足3億人年度用電需求。

印度和孟加拉國已對該項目可能對下游數百萬人口產生的影響表示擔憂；同時，一些非政府組織警告稱，該工程將對青藏高原上豐富多樣的生態系統構成風險。

北京方面則表示，將有助於滿足西藏及中國其他地區的電力需求，同時不會對下游水資源或生態環境產生重大影響。

大壩對下游影響巨大

西藏也被稱作地球的第三極 因為它擁有除了南極和北極之外最大的淡水儲量。這裡的冰川滋養著包括中國雅魯藏布江在內的亞洲幾大主要河流。為下游的南亞和東南亞20億人口提供水源。

流亡藏族環境研究者洛桑央措（Dr. Lobsang Yangtso）向德國之聲表示，中國在青藏高原建造水電站產生的連鎖反應將波及下流數百萬居民，而依賴雅魯藏布江和湄公河的大多為漁民和農民，他們的生計將受到巨大影響。

人口遷移與生態風險

新華社周六報道稱，李強總理將該工程稱為“世紀工程”，並強調“必須高度重視生態保護，防止環境破壞”。

中國官方尚未公布該項目將帶來多少就業崗位。

三峽工程耗時近二十年建成，據官方媒體報道，三峽工程曾創造近百萬個就業崗位，但也有同等數量的人口因大壩建設被迫搬遷。

當局尚未透露雅魯藏布項目將導致多少人口遷移，以及將如何影響當地生態系統。

包括“國際聲援西藏運動”在內的非政府組織警告稱，該水電站項目將對青藏高原造成不可逆轉的破壞，並對下游數百萬民眾的生計構成嚴重干擾。

雅魯藏布江出藏後被稱為布拉馬普特拉河（Brahmaputra River），流經印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）和阿薩姆邦（Assam），最終匯入孟加拉國。

中國已經在雅魯藏布江上游開始水電發電，雅魯藏布江自西向東流經西藏。

工程建築類股票大漲

受該項目開工消息提振，中證建築工程指數上漲最多達4%，創七個月新高；中國電力建設集團和華建集團觸及10%漲停板。

上海卓著投資管理公司合伙人王卓表示，該項目為投資者帶來了長期投資機會，也提供了短期主題投機的空間。

“從投資角度看，成熟的水電項目具有類似債券的分紅收益，”王卓說，同時也提醒投資者，相關股票因項目消息所引發的投機性買入可能導致估值虛高。

華泰證券在一份客戶說明中指出，該項目將帶動水泥、民用爆破等基建材料的需求，從而利好相關企業。

項目將提振經濟刺激

雅魯藏布江水電項目由新成立的國有企業“中國雅江集團”負責，標志著中國政府擴大公共投資、提振經濟增長的重大舉措——尤其在中國經濟增長動力減弱的情況下。

花旗銀行在一份報告中估算稱：“假設建設周期為十年，這一項目帶來的“投資對GDP的拉動效應”單年內就可能達到 1200 億元人民幣（約合167億美元），實際經濟效益可能遠超這一數字。”

（路透社）

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