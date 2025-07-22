川習傳APEC峰會前碰面 習近平可能施壓放寬科技限制

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
《南華早報》報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平有望在10月底APEC峰會前後舉行會晤。圖為川習2019年在G20峰會上見面。（美聯社）
《南華早報》報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平有望在10月底APEC峰會前後舉行會晤。圖為川習2019年在G20峰會上見面。（美聯社）

港媒《南華早報》援引消息人士指出，美國總統川普與大陸國家主席習近平有望在10月底APEC峰會前後舉行會晤，引發外界關注中美關係走向。大陸學者認為，雙方雖有意改善氛圍，但台灣因素、美方對陸的鷹派動作等恐干擾會面安排，主導權傾向在陸方。

據《南華早報》報導，多位消息人士透露，川普可能在10月30日至11月1日於南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）前赴大陸訪問，或在峰會期間與習近平場邊會晤。南韓總統李在明已邀請習近平出席峰會，川普是否出席則尚未確認。

對此，大陸外交部昨（21）日回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，但未正面回應有關中美元首或將在未來幾個月內會面的媒體提問。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計劃主任葛來儀也指，從北京角度看，川習會有助雙邊關係穩定，並為習近平爭取向川普施壓，提供放寬科技限制與重申美方不支持台獨，甚至可能表態「支持和平統一」的立場等機會。

北京清華大學中美關係研究中心主任陳琪認為，雙方確實正努力營造良好氛圍，雖然自6月以來氣氛有些波動，但彼此都有意改善氛圍以促成會面，若能在貿易與出口管制達成「合作共識」，有助正面互動。而外交觀察人士普遍認為，川普比習更積極促成會晤，主導權因而傾向陸方。歐亞集團分析師Jeremy Chan稱，「若可以，川普明天就會搭機飛北京」，但陸方更重視程序安排。

然而，有分析人士警告，台灣議題與美方鷹派動作恐成變數。其中，賴清德總統擬過境美國已引發陸方不滿。復旦大學美國研究中心副主任信強表示，若美方高調接待，可能損害雙方累積的善意與互信。陳琪則認為，川普不太可能在準備階段「打台灣牌」。

本月初，大陸外長王毅和美國國務卿魯比歐進行了首次會晤。魯比歐會後告訴記者，美中兩國都「強烈希望」兩國領導人進行會晤。與此同時，習近平上個月在一次通話中邀請川普夫婦訪陸，川普也向習近平發出了訪美的邀請。

《南華早報》補充，若會晤成行，將有明顯前期動作，如王毅與魯比歐的首次會談，以及川普近期放行輝達對陸出口AI晶片等，雙方也可能就稀土、出口管制及芬太尼等議題展開更多磋商。

實際上，川普今年1月底重返白宮後，中美關係一直起伏不定，川普還威脅對中國商品徵收高達145%的高額關稅。不過自那以後，雙方一直努力穩定關係，並達成了一些初步貿易協議，放鬆了中國的稀土出口限制和美國的技術貿易壁壘。

川普 習近平 中美關係

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