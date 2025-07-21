大陸國安部反指境外科技產品有後門 用國產品防洩密

中國電子科技產品普遍被西方國家懷疑藏有「後門」程式，但中國國家安全部今天卻反指境外生產的晶片、智慧型裝置與軟體預藏「後門」。該部還呼籲中國國內重點涉密單位，應採用「自主可控」的晶片和國產系統，避免境外軟硬體的後門風險。

中國國安部今天透過其微信公眾號，發表題為「當心你身邊的隱形竊密通道」的文章，作上述主張。

文章表示，當前數位化時代網路安全風險日益凸顯，不僅涉及個人隱私與企業商業機密，更攸關中國國家整體安全。需要警惕一些「別有用心的設計」或「惡意植入的技術後門」，可能成為洩密的導火線。

這篇文章說，看不見的「電子間諜」和「定時炸彈」技術後門，通常指繞過正常安全檢查機制，獲取對程序或系統訪問權的方法。其中，部分「境外製造的晶片」與智慧型裝置，可能在設計製造階段預先植入後門，廠商可透過特定訊號遠程操控，如自動開啟攝影鏡頭與麥克風，或強制蒐集數據。

其次，部分廠商為售後服務設置了遠程維護功能，但若安全管理不當，便可能成為駭客入侵管道。而相關「不法分子」可透過更新管道等多種方式，在用戶不知情下埋設後門。

文章又說，智慧型設備、資訊系統的安全事關中國國家安全。因此，中國重點涉密單位應採用「自主可控」的晶片和國產操作系統，以避免境外軟硬體的「後門」風險。