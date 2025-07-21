中歐關係陷低谷 北京批歐盟制裁

中國商務部7月21日稱，歐盟將部分中國企業列入清單，並以「莫須有」的罪名制裁兩家中國金融機構，這是歐方不顧中方多次交涉和反對，「一意孤行」。

中國商務部表示，這對中歐經貿關係、金融合作「造成嚴重負面影響」，稱將採取必要措施，維護中國企業和金融機構的正當權益。

在第18輪制裁中，歐盟將26個規避制裁的實體新增列入黑名單，其中包括7個來自香港的實體。

歐盟制裁的兩家中國銀行分別是綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行。這是兩家地區銀行，位處中國與俄羅斯邊界。

中國外交部發言人7月21日則表示，中方從未向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，中俄企業正常交往合作也不應受到干擾和影響。

歐盟：與習近平會晤將談及俄烏戰爭

與此同時，中國外交部也宣布，本周四（7月24日），歐委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔將訪問北京，計劃與中國國家主席習近平、總理李強會晤。

歐盟上周五已宣布，歐中建交50周年之際，馮德萊恩和科斯塔將出席第25次歐中峰會。

歐盟在一份聲明中稱，二人與習近平的會晤將談及「歐中關係以及現時地緣政治挑戰，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭」。與李強的會晤則將涉及「雙邊關係中的經貿領域」。

據德新社報道，歐盟還希望談及中國對稀土的限制以及貿易不平衡。歐盟對華貿易赤字巨大，2024年達約3000億歐元。

科斯塔表示，此次峰會是與北京進行「坦誠、有建設性討論」的機會。「我們想要對話、真正的參與和切實的進展。」他說，布魯塞爾希望雙方有「公平、平衡的關係，能夠給雙方都帶來好處」。

包瑞翰：歐中關係處於低谷的四個原因

歐洲議會前議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）向德國之聲分析說，歐中關係處於低谷，主要原因有四個：其一，中國大規模地給俄羅斯侵略者撐腰，歐洲人對此越發感到苦澀。其二，經貿問題也是歐中的主要戰場，囊括了汽車、能源、醫療設備等多個行業。他認為，北京正在通過大規模補貼「中國製造」，實質上造成歐洲的「去工業化」。其三，中國在印太地區越來越咄咄逼人，歐洲在那裡有很多經貿利益，還有很多重要盟友，所以北京的行為多少也影響到歐洲利益。其四，人權問題依然是歐中之間的重要摩擦點。

上周，北京解除了對包瑞涵四年前實施的制裁。2021年，歐盟就新疆維吾爾人受壓迫對北京實施制裁後，北京對包瑞翰等個人和組織實施懲罰措施。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】