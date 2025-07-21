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傳川習APEC峰會前或會議期間會晤 陸外交部未正面回應
APEC元首峰會年底在南韓召開，大陸外交部7月21日稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，未正面回應有關中美元首或將在未來幾個月內會面的媒體提問。
大陸外交部發言人郭嘉昆21日主持例行記者會。有記者提問，有報導稱，中美元首或將在未來幾個月內會面。中國能否證實？
郭嘉昆回應，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。「關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的訊息。」
亞太經合領導人峰會定10月30日至11月1日在韓國慶州召開。香港《南華早報》引述的多名消息人士說，美國總統特朗普可能在峰會之前訪華，也可能在峰會期間與大陸國家主席習近平會晤。
據韓國媒體報導，習近平計劃出席慶州峰會，但川普尚未確定是否出席。
本月初，中國外長王毅和美國國務卿魯比歐進行了首次會晤。魯比歐會後告訴記者，美中兩國都「強烈希望」兩國領導人進行會晤。與此同時，習近平上個月在一次通話中邀請川普夫婦訪華，川普也向習近平發出了訪美的邀請。
川普今年1月底重返白宮後，中美關係一直起伏不定，川普還威脅對中國商品徵收高達145%的高額關稅。不過自那以後，雙方一直努力穩定關係，並達成了一項初步貿易協議，放鬆了中國的稀土出口限制和美國的技術貿易壁壘。
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