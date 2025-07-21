快訊

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

傳川習APEC峰會前或會議時會晤 大陸不正面回應

中央社／ 台北21日電

外傳美國總統川普可能在10月底韓國APEC峰會時會晤中國國家主席習近平，甚至在峰會前訪中，中國外交部發言人郭嘉昆今天並未正面回應，僅指元首外交對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，具體問題「目前沒有可以提供的信息」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答外媒詢問時，作上述表示。

今年度亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於10月30日至11月1日在韓國慶州舉行。香港南華早報昨天引述多名消息人士透露，這場APEC峰會可能成為川普（Donald Trump）與習近平今年面對面會晤的最佳契機。

這些消息人士還透露，川普也可能在APEC峰會前訪問中國，或是在APEC峰會場邊與習近平見面。

韓國媒體報導，習近平計畫前往韓國參加這次APEC峰會，但川普是否出席目前仍不確定。

APEC 川普 外交部

延伸閱讀

日美關稅談判 石破茂盼與川普直接對話

政府關稅蓋牌「罷免後再公布」？學者：鬼故事版本多、勿信口耳相傳

NFL／川普施壓干預華盛頓球場計畫 要求恢復紅人隊名

被川普嚇怕了？逾半民眾預期台股跌破2萬點…PTT倒喊「穩了」反做多聲浪起

相關新聞

傳川習APEC峰會前或會議期間會晤 陸外交部未正面回應

APEC元首峰會年底在南韓召開，大陸外交部7月21日稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，未正面回應有關中...

美國富國銀行華裔女高層被禁出境 陸外交部：配合刑案調查

美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高層茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國大陸之後，被禁止...

幼兒園鉛毒案後 甘肅省疾控中心黨委書記、主任換人

就在周日晚間大陸官方通報甘肅省天水市幼兒園鉛中毒事件前，甘肅省疾病預防控制中心黨委書記和主任都換了人。

星首公布網攻駭客組織 被指與中有關 北京喊冤「這是抹黑」

新加坡政府近日打破慣例，首次公開攻擊該國的駭客組織代號「UNC3886」，該網路間諜組織一向被認為與中國有關。星國政府未...

從對手變夥伴？中越7月首度聯合軍演

為深化中越兩軍合作，中國國防部宣布，7月中下旬，中國與越南將在廣西舉行「攜手同行─2025」陸軍聯合訓練。這是中越雙方首...

澳洲智庫：歐美削減援助東南亞 中國將擴大影響

澳洲智庫研究顯示，美國總統川普政府和其他西方捐助國大幅削減援助，和美國「極為懲罰性」的貿易關稅，將使中國對東南亞發展的影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。