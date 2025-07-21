傳川習APEC峰會前或會議時會晤 大陸不正面回應

外傳美國總統川普可能在10月底韓國APEC峰會時會晤中國國家主席習近平，甚至在峰會前訪中，中國外交部發言人郭嘉昆今天並未正面回應，僅指元首外交對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，具體問題「目前沒有可以提供的信息」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答外媒詢問時，作上述表示。

今年度亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於10月30日至11月1日在韓國慶州舉行。香港南華早報昨天引述多名消息人士透露，這場APEC峰會可能成為川普（Donald Trump）與習近平今年面對面會晤的最佳契機。

這些消息人士還透露，川普也可能在APEC峰會前訪問中國，或是在APEC峰會場邊與習近平見面。

韓國媒體報導，習近平計畫前往韓國參加這次APEC峰會，但川普是否出席目前仍不確定。