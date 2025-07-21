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評中歐峰會 中國大陸：歐盟有人不斷指責中國干擾雙方關係

中央社／ 台北21日電

針對中歐峰會24日將在北京登場，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，歐方一些人不斷片面誇大中歐經貿具體問題，在烏克蘭問題上無端指責中方，給中歐關係造成不必要干擾。中方期待歐方與中方相向而行，凝聚共識，超越分歧。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆針對媒體相關提問，作上述表示。

郭嘉昆說，今年是中國與歐盟建交50週年。半個世紀以來，中歐關係歷經風雨，不斷走向成熟穩定，已成為「世界上最具影響力的雙邊關係之一」。雙方每年貿易額從24億美元成長到7858億美元（約新台幣23.1兆元），相互投資從幾乎為0成長到近2600億美元，人員往來日益密切，並在因應氣候變化等領域開展了「富有成效的協調合作」。

他表示，中歐關係也同時面臨一些挑戰。歐方一些人不斷強化對中關係三重定位（夥伴、競爭者和對手），片面言誇大經貿具體問題，在烏克蘭問題上「無端」指責中方，給中歐關係造成不必要的干擾。

郭嘉昆說，中方始終相信，經過50年的發展，中歐關係「積累了足夠的經驗和正能量，可以應對風雲變幻、困難挑戰」。

他提到，第25次中國─歐盟領導人會晤（中歐峰會）舉行在即，中歐關係正處在「承前啟後、繼往開來的重要時刻」，中方期待歐方與中方相向而行，以「全面、辯證、發展」的眼光看待中歐關係，「順應時代潮流和雙方人民及國際社會的共同期待」，凝聚共識，超越分歧，共同規劃「下一個50年的合作」。

中國外交部上午宣布，經中歐雙方商定，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於24日訪中，與中國國家主席習近平會面，並與中國國務院總理李強共同主持第25次中歐峰會。

外媒先前報導，因中歐關係緊張，中方將原定24至25日兩天的中歐峰會縮減至24日一天。而原定第2天的議程，是歐盟領導人前往安徽合肥參加商業高峰會。而據歐盟理事會（European Council）官網最新公布內容，中歐峰會只有24日一天議程，由柯斯塔及范德賴恩與習近平及李強會面。

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