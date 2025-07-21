美國富國銀行華裔女高層被禁出境 陸外交部：配合刑案調查

美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高層茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國大陸之後，被禁止出境。富國銀行據報已暫緩所有員工前往中國出差的計劃。

7月21日，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應提問時表示，經瞭解，茅晨月女士涉及中方在辦的一宗刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。

「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其合法權益。」郭嘉昆強調，這是一宗司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。

據報導，茅晨月在上海出生，在富國銀行已工作13年，目前已是總經理（Managing Director）級別。此外，她是國際保理商聯合會（FCI）主席。