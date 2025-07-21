快訊

台師大抽血案續延燒！校教評會決議周台英暫時停聘 前次5懲處退系院討論

趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

聽新聞
0:00 / 0:00

美國富國銀行華裔女高層被禁出境 陸外交部：配合刑案調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆證實，美國富國銀行一名華裔女性高層茅晨月（Chenyue Mao）暫時不能離開中國大陸。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆證實，美國富國銀行一名華裔女性高層茅晨月（Chenyue Mao）暫時不能離開中國大陸。（歐新社）

美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高層茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國大陸之後，被禁止出境。富國銀行據報已暫緩所有員工前往中國出差的計劃。

7月21日，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應提問時表示，經瞭解，茅晨月女士涉及中方在辦的一宗刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。

「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其合法權益。」郭嘉昆強調，這是一宗司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。

據報導，茅晨月在上海出生，在富國銀行已工作13年，目前已是總經理（Managing Director）級別。此外，她是國際保理商聯合會（FCI）主席。

美國 法律

延伸閱讀

間諜案頻傳 陸外交部主動提醒：中國出境遊客勿拍敏感設施

媒體稱北京可能阻止長和出售港口 陸外交部：保護公平競爭

不滿刑案偵辦進度…他打110恐嚇「要衝撞總統府」 遭判2月徒刑

歐洲法語區地方政要訪台 聚焦觀光體育等交流

相關新聞

美國富國銀行華裔女高層被禁出境 陸外交部：配合刑案調查

美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高層茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國大陸之後，被禁止...

幼兒園鉛毒案後 甘肅省疾控中心黨委書記、主任換人

就在周日晚間大陸官方通報甘肅省天水市幼兒園鉛中毒事件前，甘肅省疾病預防控制中心黨委書記和主任都換了人。

星首公布網攻駭客組織 被指與中有關 北京喊冤「這是抹黑」

新加坡政府近日打破慣例，首次公開攻擊該國的駭客組織代號「UNC3886」，該網路間諜組織一向被認為與中國有關。星國政府未...

從對手變夥伴？中越7月首度聯合軍演

為深化中越兩軍合作，中國國防部宣布，7月中下旬，中國與越南將在廣西舉行「攜手同行─2025」陸軍聯合訓練。這是中越雙方首...

澳洲智庫：歐美削減援助東南亞 中國將擴大影響

澳洲智庫研究顯示，美國總統川普政府和其他西方捐助國大幅削減援助，和美國「極為懲罰性」的貿易關稅，將使中國對東南亞發展的影...

關係降溫？中歐峰會24日北京登場 傳縮減為1天

為了紀念中歐建交50周年，第25次中歐領導人峰會將於24日在北京舉行，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。