日藥廠員工被控間諜罪 傳中方以「坦白從寬」促認罪

共同社報導，多名中日關係消息人士透露，被控間諜罪而遭判刑3年半的日本安斯泰來製藥公司日籍員工，在中國有關部門在審訊中曾被告知「坦白從寬」，並敦促坦白，使他最後認罪。報導直指，此舉形同「司法交易」。

「坦白從寬，抗拒從嚴」是中國流傳已久、民眾朗朗上口的口號，從校園管理、社會治理、警察取供到司法審判，常能聽到執法者或在上位者引用這句話，意在誘使被審訊者迅速交代罪行。

但報導提到，在日本人遭中國拘押的案件中，傳出這種「司法交易」的情況實屬罕見。

報導說，中國有關部門在審訊這名安斯泰來日籍員工時，曾向他介紹「若認罪則量刑可從輕」的制度，「敦促其坦白」。這名日籍員工最後承認「嫌疑」，16日被判處有期徒刑3年6個月。而此舉實際上屬於「司法交易」。

這項報導提到，中國有關部門審訊這名日籍員工時，向他及辯護律師傳達了「設想認罪」時的量刑和法律依據。

報導表示，中方可能是根據2018年10月修訂的中國「刑事訴訟法」新規定。有中國法律專家指出，這一規定可能導致強迫嫌疑人坦白，使外界對不透明司法程序的擔憂加劇。

共同社先前引述日中關係消息人士透露，負責審理此案的北京市第二中級人民法院認定，這名日籍員工「接受情報機關委託」，提供中國國內局勢相關情報並「獲得報酬」。但既未說明他涉及間諜活動的具體行動內容，也未公布給付報酬的是哪一國的哪一個情報機關。

根據報導，全案上訴截止日期為7月下旬。但這名安斯泰來製藥日籍員工16日被一審獲刑3年半後，並不打算上訴。

安斯泰來製藥（Astellas Pharma）這名長年派駐中國的60多歲日籍男性員工，2023年3月因公司人事異動準備返回日本前，被中國國安當局以涉入間諜行為為由在北京被拘留，2024年8月被依觸犯間諜罪遭到起訴。7月16日，北京市第二中級人民法院將這名日籍員工判處有期徒刑3年6個月。