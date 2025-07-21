快訊

台師大抽血案續延燒！校教評會決議周台英暫時停聘 前次5懲處退系院討論

趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

日藥廠員工被控間諜罪 傳中方以「坦白從寬」促認罪

中央社／ 台北21日電

共同社報導，多名中日關係消息人士透露，被控間諜罪而遭判刑3年半的日本安斯泰來製藥公司日籍員工，在中國有關部門在審訊中曾被告知「坦白從寬」，並敦促坦白，使他最後認罪。報導直指，此舉形同「司法交易」。

「坦白從寬，抗拒從嚴」是中國流傳已久、民眾朗朗上口的口號，從校園管理、社會治理、警察取供到司法審判，常能聽到執法者或在上位者引用這句話，意在誘使被審訊者迅速交代罪行。

但報導提到，在日本人遭中國拘押的案件中，傳出這種「司法交易」的情況實屬罕見。

報導說，中國有關部門在審訊這名安斯泰來日籍員工時，曾向他介紹「若認罪則量刑可從輕」的制度，「敦促其坦白」。這名日籍員工最後承認「嫌疑」，16日被判處有期徒刑3年6個月。而此舉實際上屬於「司法交易」。

這項報導提到，中國有關部門審訊這名日籍員工時，向他及辯護律師傳達了「設想認罪」時的量刑和法律依據。

報導表示，中方可能是根據2018年10月修訂的中國「刑事訴訟法」新規定。有中國法律專家指出，這一規定可能導致強迫嫌疑人坦白，使外界對不透明司法程序的擔憂加劇。

共同社先前引述日中關係消息人士透露，負責審理此案的北京市第二中級人民法院認定，這名日籍員工「接受情報機關委託」，提供中國國內局勢相關情報並「獲得報酬」。但既未說明他涉及間諜活動的具體行動內容，也未公布給付報酬的是哪一國的哪一個情報機關。

根據報導，全案上訴截止日期為7月下旬。但這名安斯泰來製藥日籍員工16日被一審獲刑3年半後，並不打算上訴。

安斯泰來製藥（Astellas Pharma）這名長年派駐中國的60多歲日籍男性員工，2023年3月因公司人事異動準備返回日本前，被中國國安當局以涉入間諜行為為由在北京被拘留，2024年8月被依觸犯間諜罪遭到起訴。7月16日，北京市第二中級人民法院將這名日籍員工判處有期徒刑3年6個月。

司法 間諜 北京

延伸閱讀

被控洗錢罪判刑！舞蹈名師張勝豐不忍了 揭真相控檢察官強逼認罪

獨／被控以1千元賣帳戶給詐團！「蔡依林恩師」張勝豐洗錢罪判刑

當作被鬼打到！柯文哲再批檢「不正訊問」 一次又一次傳訊逼證人認罪

1家8口因精神病領6500萬 住院還去麥當勞、唱歌…被控詐欺無罪確定

相關新聞

美國富國銀行華裔女高層被禁出境 陸外交部：配合刑案調查

美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高層茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國大陸之後，被禁止...

幼兒園鉛毒案後 甘肅省疾控中心黨委書記、主任換人

就在周日晚間大陸官方通報甘肅省天水市幼兒園鉛中毒事件前，甘肅省疾病預防控制中心黨委書記和主任都換了人。

星首公布網攻駭客組織 被指與中有關 北京喊冤「這是抹黑」

新加坡政府近日打破慣例，首次公開攻擊該國的駭客組織代號「UNC3886」，該網路間諜組織一向被認為與中國有關。星國政府未...

從對手變夥伴？中越7月首度聯合軍演

為深化中越兩軍合作，中國國防部宣布，7月中下旬，中國與越南將在廣西舉行「攜手同行─2025」陸軍聯合訓練。這是中越雙方首...

澳洲智庫：歐美削減援助東南亞 中國將擴大影響

澳洲智庫研究顯示，美國總統川普政府和其他西方捐助國大幅削減援助，和美國「極為懲罰性」的貿易關稅，將使中國對東南亞發展的影...

關係降溫？中歐峰會24日北京登場 傳縮減為1天

為了紀念中歐建交50周年，第25次中歐領導人峰會將於24日在北京舉行，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。