幼兒園鉛毒案後 甘肅省疾控中心黨委書記、主任換人

就在周日晚間大陸官方通報甘肅省天水市幼兒園鉛中毒事件前，甘肅省疾病預防控制中心黨委書記和主任都換了人。

據甘肅省衛健委網站消息，20日下午，甘肅省疾病預防控制中心召開幹部大會，宣布張廷生任甘肅省疾病預防控制局黨組成員、副局長，甘肅省疾病預防控制中心黨委書記、主任。

同一天晚間，甘肅省委省政府調查組通報天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題調查處置情況。

其中提到，經調查確認，7月2日至3日，褐石培心幼兒園血鉛檢測由甘肅省疾控中心承擔。調查發現，甘肅省疾控中心在接受該重大緊急任務後，沒有引起重視，組織管理不力，主要負責人簡單隨意安排血鉛檢測工作，「檢測人員嚴重違反操作規程，導致檢測結果嚴重失真」。

「後又通過多種方式逃避責任、阻礙調查」。調查發現，該中心黨委書記王文軍、主任孫建雲、理化實驗室主任李擁軍還涉嫌存在其他違紀違法問題。紀檢監察機關已對王文軍、孫建雲、李擁軍等七人立案審查調查。

據澎湃新聞報導，王文軍和孫建雲的工作簡歷，已從甘肅省疾控中心官方網站上撤下。

公開資料顯示，張廷生出生於1980年11月，甘肅禮縣人，曾在酒泉市醫療衛生系統工作多年，此前擔任酒泉市委衛生健康工委副書記、市衛生健康委黨組副書記、主任，上海市第一人民醫院酒泉醫院（酒泉市人民醫院）黨委書記。

此外，在甘肅幼兒園鉛中毒事件中，涉嫌篡改血鉛檢驗結果的甘肅天水市第二人民醫院，已被甘肅省人民醫院全面託管。

根據發布在甘肅省政府官網的這份通報，調查組專家對天水市第二人民醫院血鉛檢驗數據問題開展調查後發現，2024年5月1日至2025年6月30日幼兒園有七名幼兒在醫院進行血鉛檢驗發現異常，「其中兩人報告結果被修改」。