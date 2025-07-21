歐盟對俄第18輪制裁涉中企 北京跳腳

歐盟日前通過對俄羅斯第18輪制裁方案，期望對俄施加更多結束俄烏戰爭的壓力。制裁方案涉及中國金融機構、中國企業，中國商務部今天表示，強烈不滿、堅決反對。

中國商務部21日透過「答記者問」回應歐盟對俄第18輪制裁方案涉及中國金融機構、中國企業一事。

中國商務部表示，歐盟不顧中國多次交涉和反對一意孤行，在第18輪對俄制裁中，繼續將部分中國企業列入清單，以「莫須有」罪名制裁兩家中國金融機構，對此強烈不滿、堅決反對。

中國商務部指出，中國一貫地反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐盟做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。

中國商務部強調，「中方敦促歐方，立即停止列單中國企業和金融機構的錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益」。

歐盟日前通過對俄第18輪制裁方案，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）彼時表示，歐盟剛剛批准迄今對俄國最嚴厲的制裁方案之一，將會繼續施壓，直到結束侵略成為莫斯科的唯一選項。

據德新社報導，這波制裁方案包括首次對兩家中國金融機構實施交易禁令，理由為其參與規避對俄制裁；另也對多家支持俄烏戰爭的中國企業實施制裁。