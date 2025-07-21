快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

反對派消失 港警擬加速安裝閉路電視打擊犯罪

中央社／ 香港21日電

香港警方高層表示，近年在個別區域安裝的閉路電視（應用於監視系統），有助打擊罪案，警方決定新增安裝更多設備。泛民派曾反對相關安裝措施。

香港警方多年前已有意在市區上空安裝閉路電視，以監控犯罪活動，但當時泛民主派擔心當局會藉此進行「政治監控」，當中也涉及「個人隱私」，因此極力反對。

在泛民陣營的反對下，當時在市區安裝閉路電視成為敏感的政治話題和舉動，以致警方一直未能落實計畫。

但隨著泛民陣營消失，反對聲音散去，警方去年4月推出「銳眼」計畫，在罪案較高及人流較多的公共地方安裝了閉路電視。

星島日報今天刊登了警務處處長周一鳴的專訪，他在訪問中說，落實「銳眼」計畫至今，警方透過閉路電視偵破了351宗罪案，其中盜竊案有157宗、爆竊案有37宗、兇殺案也有5宗。

他說，與2023至2025年各個季度的平均值相比，警方在個別地方安裝閉路電視後，令區內罪案包括車輛竊盜、扒竊、縱火、搶劫和傷人或嚴重襲擊減少了4.2%至42.5%。

由於打擊罪案顯著，一些區議會及地區滅罪委員會已要求警方安裝閉路電視。

周一鳴說，警方計畫今年內新增安裝2000組閉路電視，每組約有2至3個鏡頭，明年同樣新增安裝2000組閉路電視，同時希望這些監視系統連結政府部門和港鐵（捷運）的閉路電視系統。

他並說，警方計畫為這些閉路電視引入人面識別及人工智慧技術，以便可以即時監察交通意外等。

他強調，警方在使用這些閉路電視時，會遵照相關指引，確保不會侵犯市民隱私。

延伸閱讀

影／647萬賓士「移動套房」…沒掛車牌被抓到 車主：支架毀損

大陸團義大利下車20分鐘整車行李遭洗劫 包括大姨新買勞力士

丹娜絲剛走...高雄碼頭驚見浮屍 警比對穿著「身分曝光」

疑先為插隊者結帳惹顧客不滿...店員下跪道歉 網友：日韓劇看太多

相關新聞

台中可聽到中國統戰廣播？ NCC：須實測了解

媒體報導，民眾爆料在台中東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官方「福建人民廣播電台」的統戰宣傳。...

陸國安部：境外晶片恐有「後門」 籲涉密單位用國產系統

中國大陸將減少使用境外生產的晶片？大陸國安部21日發文指出，一些境外生產的晶片、智慧型設備或軟體可能在設計製造階段就被故...

范德賴恩、柯斯塔周四訪問北京 將會習近平、李強

大陸外交部21日宣布，歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟委員會主席范德賴恩24日將訪問北京，屆時會與大陸國家主席習近平會面，大陸...

港媒：大陸五大自治區主席 全因腐敗和政治問題落馬

寧夏回族自治區政府前主席劉慧上周落馬，是繼西藏自治區政府前主席齊札拉、廣西壯族自治區政府前主席藍天立之後，今年第三位被查...

中共中央軍委要求肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信

在中共九三大閱兵前夕，中共中央軍委機關報《解放軍報》21日在頭版刊登中共中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統、全面肅清...

美媒：大陸禁止一名美國商務部員工離境

一名在美國商務部工作的美國公民，據報被中國大陸禁止離境長達數個月。彭博21日轉述《華盛頓郵報》報導稱，四名知情人士表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。