反對派消失 港警擬加速安裝閉路電視打擊犯罪

香港警方高層表示，近年在個別區域安裝的閉路電視（應用於監視系統），有助打擊罪案，警方決定新增安裝更多設備。泛民派曾反對相關安裝措施。

香港警方多年前已有意在市區上空安裝閉路電視，以監控犯罪活動，但當時泛民主派擔心當局會藉此進行「政治監控」，當中也涉及「個人隱私」，因此極力反對。

在泛民陣營的反對下，當時在市區安裝閉路電視成為敏感的政治話題和舉動，以致警方一直未能落實計畫。

但隨著泛民陣營消失，反對聲音散去，警方去年4月推出「銳眼」計畫，在罪案較高及人流較多的公共地方安裝了閉路電視。

星島日報今天刊登了警務處處長周一鳴的專訪，他在訪問中說，落實「銳眼」計畫至今，警方透過閉路電視偵破了351宗罪案，其中盜竊案有157宗、爆竊案有37宗、兇殺案也有5宗。

他說，與2023至2025年各個季度的平均值相比，警方在個別地方安裝閉路電視後，令區內罪案包括車輛竊盜、扒竊、縱火、搶劫和傷人或嚴重襲擊減少了4.2%至42.5%。

由於打擊罪案顯著，一些區議會及地區滅罪委員會已要求警方安裝閉路電視。

周一鳴說，警方計畫今年內新增安裝2000組閉路電視，每組約有2至3個鏡頭，明年同樣新增安裝2000組閉路電視，同時希望這些監視系統連結政府部門和港鐵（捷運）的閉路電視系統。

他並說，警方計畫為這些閉路電視引入人面識別及人工智慧技術，以便可以即時監察交通意外等。

他強調，警方在使用這些閉路電視時，會遵照相關指引，確保不會侵犯市民隱私。