中國外交部：歐盟領導人24日訪中見習近平

中國外交部發言人今天宣布，經中歐雙方商定，歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執行委員會主席范德賴恩24日訪中，將與中國國家主席習近平會面，及與國務院總理李強共同主持第25次中國—歐盟領導人會晤。

外媒此前報導，因為中歐關係緊張，中方將原定24日至25日兩天的會議縮減至24日一天。原定第2天的議程是歐盟領導人前往安徽省合肥參加商業高峰會。

據歐盟理事會（European Council）網站最新公布中歐峰會內容，只有24日一天議程。歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）及歐盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將與習近平及李強會面。

該網站表示，今年是中歐建交50週年，中歐峰會將是與中國進行最高級別接觸的機會，強調歐盟重視與中國建立公平、平衡的關係。

該網站又表示，峰會的焦點是雙邊關係的現狀、全球地緣政治的挑戰，包括俄羅斯入侵烏克蘭。領導人將討論如何確保一個更平衡、對等、互惠互利的貿易關係，以及氣候變遷、生物多樣性和推動綠色轉型等共同關心的領域。

該網站表示，歐盟也將提倡保護和維護多邊主義和基於規則的國際秩序的必要性。