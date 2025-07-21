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范德賴恩、柯斯塔周四訪問北京 將會習近平、李強

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
歐洲理事會主席柯斯塔（左）、歐盟委員會主席范德賴恩24日將訪問北京。（法新社）
歐洲理事會主席柯斯塔（左）、歐盟委員會主席范德賴恩24日將訪問北京。（法新社）

大陸外交部21日宣布，歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟委員會主席范德賴恩24日將訪問北京，屆時會與大陸國家主席習近平會面，大陸國務院總理李強則將與柯斯塔及范德賴恩共同主持第25次中國—歐盟領導人會晤。

據新華社報導，今年正值中歐建交50周年，預計產能過剩問題，以及中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持等問題將成為會晤焦點。

大陸外長王毅7月初訪歐時，曾與范德賴恩會面。他強調北京方面始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

王毅當時表明中國堅持高質量發展、高水平開放，並願意與歐盟一同堅持夥伴定位，擴大經貿合作，加大相互開放，協商妥處分歧，實現互利共贏。

另據法新社報導，范德賴恩7月8日說，歐盟將在本月舉行的峰會上尋求重新平衡與中國的經濟關係，並要求中國放寬歐洲企業的市場准入，以及放鬆稀土出口管制。

范德賴恩說，她還會在與習近平的會談中討論產能過剩問題，以及中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持。

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