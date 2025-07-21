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港媒：大陸五大自治區主席 全因腐敗和政治問題落馬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
寧夏回族自治區政府原主席劉慧上周落馬。（圖／取自澎湃新聞）
寧夏回族自治區政府原主席劉慧上周落馬。（圖／取自澎湃新聞）

寧夏回族自治區政府前主席劉慧上周落馬，是繼西藏自治區政府前主席齊札拉、廣西壯族自治區政府前主席藍天立之後，今年第三位被查的自治區政府首腦。如果加上幾年前的錢新疆維吾爾自治區主席努爾．白克力、前內蒙古自治區主席楊晶，中國五大自治區已經實現「主席反腐全覆蓋，一個也不能少」。

香港星島日報署名文章表示，過去，大陸為了展示對少數族群善意，對少數民族犯罪人員實行「兩少一寬」（少捕少殺，盡量從寬）政策，對違法違紀的少數民族高官也投鼠忌器。但隨著西藏、新疆先後發生暴亂，官方廢除「兩少一寬」，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，反腐亦無禁區。

按照不成文規定，五大民族都會有代表擔任大陸國家領導人，通常由自治區政府主席晉升。這五大主席落馬，當然是涉及貪腐，但「有不少在政治上亦出問題」。

以劉慧為例，被指對寧夏出現「泛伊斯蘭化、泛阿拉伯化」負有不可推卸責任，9年前貶任國家民委副主任，與國家領導人寶座擦肩而過，亦為今天落馬埋下伏筆。她的繼任者咸輝，則與從江蘇省長調任寧夏黨委書記的石泰峰聯手，嚴厲整頓「泛化」問題，包括禁止阿拉伯化、沙烏地化的建築，如今官拜全國政協副主席。石泰峰現任中共政治局委員、中央組織部部長。

廣西主席藍天立今年5月落馬，官方除了清除餘毒，隨即掀起「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」。日前，大陸商務部、公安部、國家安全部等多個部門在廣西南寧召開打擊「戰略礦產」走私出口專項行動推進會，印證了藍天立極有可能涉及有色金屬腐敗，充當稀土走私出口保護傘。

中美貿易戰如火如荼之際，稀土是中國反制王牌工具，無序開採走私出口不僅汙染生態環境，而且影響大陸的稀土戰略，影響對美鬥爭。因此藍天立案不僅是經濟問題，更是重大政治問題，難怪引發層峰雷霆之怒，痛斥「沒有免罪丹書鐵券，也沒有鐵帽子王」。

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