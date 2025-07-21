中共中央軍委要求肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信

在中共九三大閱兵前夕，中共中央軍委機關報《解放軍報》21日在頭版刊登中共中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》，並發表評論員文章強調，「新征程上，建設對黨絕對忠誠、聚焦打仗有力、作風形象良好的政治機關和政治幹部隊伍，必須以徹底的自我革命精神直面時代課題、破解深層問題，清除形形色色損害形象威信的負面因素。」

《解放軍報》指出，前述這項《規定》深入貫徹中共中央軍委主席習近平關於深入推進政治整訓的決策部署，全面貫徹新時代政治建軍方略，「著眼恢復和弘揚我黨我軍光榮傳統和優良作風」，明確政治幹部特別是政治領導幹部帶頭徒木立信、從嚴肅毒除弊、重塑形象威信的鐵規矩硬槓槓。

《規定》共7個方面22條，對政治幹部強化政治忠誠、恪守黨性原則、公道正派用人、堅持身先示範等立規明矩，採取先立後破、正反結合的方式，明確應該怎麼做、不能做什麼，要求牢記「黨代表」身分，自覺踐行共軍政治工作優良傳統，以身作則、率先垂範，以過硬作風和形象感召部隊、取信官兵。

《規定》強調，各級黨委負起主體責任，政治機關嚴在經常、融入日常抓好落實，執行情況接受全軍各級黨組織和廣大官兵監督。

《解放軍報》21日頭版也發表題為「牢固立起政治幹部形象威信的鐵規矩硬槓槓」的評論員文章，要求共軍每名政治幹部都要準確把握《規定》的政治承載、基本內容、問題指向和實踐要求，加強內修內煉，做到即知即改，再整行裝新出發。

文章強調，「領導帶頭始終是最有力的示範。政治領導幹部要堅持以上率下、言傳身教，一級做給一級看、一級帶著一級改，要求別人做的自己首先做到，要求別人不做的自己堅決不做。各級黨委要扛起主體責任，堅持嚴抓嚴管與常抓長治一體發力，融入政治整訓推動各項要求末端落實，凝聚起打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的意志力量。」

解放軍近年接連傳出多名高階將領落馬，包括連續兩任國防部長魏鳳和、李尚福。中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年11月底停職檢查後，因「涉嫌嚴重違紀違法」於今年5月被罷免全國人大代表職務，6月被免去中央軍事委員會委員職務。