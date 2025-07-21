共軍遭整肅後 新規強化政治幹部忠誠

中共解放軍被大力清洗、整治約兩年後，中央軍委近日印發「關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定」，要求政治幹部強化政治忠誠。

解放軍報21日在頭版報導，上述「規定」共7個方面22條，對政治幹部強化政治忠誠、恪守黨性原則、公道正派用人、堅持身先示範等7個方面立規明矩，明確政治幹部特別是政治領導幹部帶頭徙木立信、從嚴肅毒除弊、重塑形象威信的鐵規矩。

根據解放軍報，這份「規定」是全面貫徹新時代政治建軍方略，「以整風精神深入推進政治整訓」，在新起點上弘揚政治工作傳統、加強政治幹部隊伍革命性鍛造的重要舉措。

文章談到共軍的政治工作傳統，稱建設對黨絕對忠誠、聚焦打仗有力、作風形象良好的政治機關和政治幹部隊伍，必須以徹底的自我革命精神直面時代課題、破解深層問題，清除形形色色損害形象威信的負面因素。

文章表示，「規定」講清政治幹部立德修身幹事應該怎麼做、不能做什麼，劃出「政治紅線、用權底線、交往界線、廉潔警戒線」。

共軍2023年爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年11月底停職檢查後，因「涉嫌嚴重違紀違法」今年5月被罷免全國人大代表職務，6月被免去中央軍事委員會委員職務。

此外，中共中央軍委副主席何衛東3月下旬傳出因涉及貪腐被帶走調查，接連缺席活動。