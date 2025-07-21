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美媒：大陸禁止一名美國商務部員工離境
一名在美國商務部工作的美國公民，據報被中國大陸禁止離境長達數個月。彭博21日轉述《華盛頓郵報》報導稱，四名知情人士表示，這名在美國專利商標局工作的美籍華人曾前往中國探望親戚。
《華盛頓郵報》報導，尚不清楚這名面臨所謂出境禁令的男子的姓名，事件起因是他在簽證申請中，未披露為美國政府工作。
香港《南華早報》20日引述一名知情人士報導，這名男子4月抵達四川成都時被拘留。他被禁止離境的具體原因無法得到證實，但知情人士稱，這與北京認為的危害國家安全的行為有關。
自從在成都被拘留以來，這名男子曾在一名美國官員的陪同下前往北京，但目前下落不明。《南華早報》引述知情人士說，他的美國護照曾一度被沒收，但後來已歸還。
此前，美國富國銀行一名負責貿易融資業務的華裔高層，據報也在數周前入境中國大陸後被禁止離境。
路透與彭博上周四（7月17日）引述知情人士稱，富國銀行在這名董事總經理毛晨月（音譯）被中國政府禁止離境後，已暫停所有員工前往中國出差。
富國銀行發言人在發給路透的電子郵件聲明中表示：「我們正密切追蹤這個情況，並通過適當渠道進行協調，以確保我們的員工能儘快返回美國。」
毛晨月前往中國的原因尚不清楚，大陸外交部也沒有立即回應置評請求。在地緣政治緊張局勢日益加劇的背景下，這一出境禁令，令原本就對在中國開展業務心存疑慮的跨國公司感到擔憂。
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