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台中可聽到中國統戰廣播？ NCC：須實測了解

中央社／ 台北21日電
NCC。聯合報系資料照片
NCC。聯合報系資料照片

媒體報導，民眾爆料在台中東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官方「福建人民廣播電台」的統戰宣傳。NCC今天表示，必須先實地測試了解才能清楚是否為常態性發生，若有必要，會再跨部會討論因應。

媒體報導，有民眾爆料指出，到台中大雪山森林遊樂區旅遊，打開廣播就傳來「福建人民廣播電台」，連回到東勢、石岡市區，一路都可聽到福建人民廣播電台內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲告訴中央社記者，民眾提到的狀況為何，是偶爾發生還是常態性發生，必須派人實際測試了解才知道。如果屬常態性發生，由於目前NCC是負責頻率發照與管理，若需調整頻率規劃，需要再跨部會討論因應作法。

由於廣播使用的頻率，本身就可能出現溢波的物理現象，過去也曾有過類似案例。NCC於2024年6月曾公告警廣桃竹苗地區與雲嘉南地區2地區改用新頻率，2區域從原本AM改為FM頻率，可提升聲音品質，加上從台灣打出此頻率的電波，民眾會優先聽到比較強的訊號內容，也可改善中國頻率干擾。

NCC

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