文匯報控獨立書店賣「反中亂港」書籍 籲市民檢舉

香港進入出版審查時代？香港文匯報20日在頭版報導，目前正在舉行「『無處不閱讀』獨立出版書展暨獨立書店祭」所販賣的書籍釋放大量「反中亂港」訊息及壹傳媒創辦人黎智英的傳記。現場還設錢箱為「記協」籌款，並貼滿「黑暴」文宣等。

報導並稱，一些沒有參與「獨立書展」的多間「黃絲書店」（指支持民主運動的書店）也充斥「獨書」，情況不容樂觀。香港文匯報並引述立法會議員說法稱，這恐已違反國安法，呼籲全港市民不要以身試法購買相關書籍，堅決向任何「軟對抗」說不。

香港文匯報記者以所謂「暗訪」名義，向參展的「獵人書店」店員詢問有沒有在賣《黎智英傳》，對方回答「《黎智英傳》需要等『獨立書展』結束後才會拿出來賣」，顯示店員對書店所售書籍內容含有「軟對抗」性質是心知肚明。

報導稱，獵人書店也出售前「攬炒派」（指主張以激進抗爭手段反對中共在港政策的政治團體或個人）立法會議員劉慧卿所著書籍。

香港文匯報指出，「劉慧卿在書中唱衰完善後的選舉制度是『民主大倒退』云云。而曾被質疑透過所謂『時事評論員』等身分，釋放與反中亂港者沆瀣一氣言論的劉銳紹亦在「獨立書展」出現，為自己出版的小說舉行簽名會。」

香港文匯報稱，該報記者到「一拳書館」暗訪，也發現不少「軟對抗」藏書，包括曾公開指責香港國安法干預新聞自由的前公民黨創黨成員之一韋安仕2000年出版的《香港新貴現形記》一書。

香港文匯報表示，該書封面有唱衰香港回歸的言論，煽動市民的反政府情緒；封底則宣稱「在資深記者韋安仕的眼中，香港仍然不脫殖民地色彩——只不過主子從英國變為中國而已」，揭示該書的反中亂港意味。

香港文匯報並指控，「樂文書店」公開擺放曾為香港《蘋果日報》撰寫專欄文章的顏純鈎書籍《香港我的愛與痛》。報導指稱顏純鈎在自序中「公然抹黑中央政府『踐踏』香港，又揚言『一國兩制』『已經破產』云云，煽動讀者要與中央『不共戴天』。」

香港文匯報聲稱，針對有關書店的「軟對抗」行為，多名立法會議員表示，「軟對抗」的形式多樣，令人防不勝防，社會必須萬眾一心，市民若發現可疑書籍或元素，應立即向警方舉報，切勿縱容任何可能危害香港繁榮穩定的元素死灰復燃。

報導稱，這些立法會議員並認為所謂「獨立書展」和有關書店是「掛羊頭賣狗肉」，其公然販賣釋放「反中亂港」元素的書籍，不排除違反國安法，促請有關部門盡快跟進。