陸6月對美出口稀土 暴增逾6倍

最新數據顯示，中國大陸六月對美國的稀土磁鐵出口較五月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，稀土關鍵礦產貿易急劇復甦。大陸是全球最大稀土磁鐵生產國，北京也充分利用這項資源，作為反制美國的利器。

路透昨引述大陸海關總署最新數據顯示，大陸六月對美國稀土磁鐵出口量激增至三五三公噸，較五月增長百分之六六○，相當於增加六點六倍。

報導指，美國與晶片製造商輝達（NVIDIA）公司於六月達成協議，解決向美國運送稀土礦物和磁鐵的問題。作為談判的一部分，該公司計畫恢復向中國大陸銷售其Ｈ20晶片。

大陸占全球稀土磁鐵供應量的百分之九十以上，為反制美國關稅政策，大陸於四月初決定將幾種稀土產品列入出口限制清單。由於獲得出口許可證所需的時間過長，四月和五月發貨量大幅下降，令全球供應商感到不安，迫使大陸以外的一些汽車製造商因稀土短缺而停止部分生產。

在中美日內瓦談判後，大陸商務部五月中宣布，四月四日和九日被列入出口管制名單的廿八間美國實體，即日起獲暫停禁令九十日，出口業者可申請向這些企業出口軍民兩用產品。

大陸海關總署數據顯示，六月大陸稀土出口七七四二點二噸，相較於五月的五八六四點六噸，月增長幅度超過百分之卅。一至六月累計出口三萬二五六九點二噸，而去年同期這一數據為二萬九○九五點二 噸，年增百分之十一點九。

路透引述分析表示，隨著六月更多大陸出口商獲得許可證，七月稀土磁鐵出貨量可能會進一步回升。二○二五年上半年，大陸稀土磁鐵出口量較去年同期下降百分之十八點九至二萬二三一九噸。

隨著稀土資源漸受重視，大陸當局也提升管制稀土力度，積極打擊走私案件。大陸國家出口管制工作協調機制辦公室十九日組織相關單位在南寧召開專項行動推進會，宣稱偵辦了一批戰略礦產非法出口案件，抓獲一批走私犯嫌，強調當前打擊戰略礦產走私出口形勢依然嚴峻。大陸公安部此前表示，大陸對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。